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25 марта • обновлено в 23:53
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Чичерина возмутила сеть нелепым клипом про Донбасс

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Одиозная российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов на Донбассе, сняла новый клип и разозлила сеть.

Так,в ролике она использовала кадры из разрушенного террористами донецкого аэропорта, а также из самого оккупированного города.

"Бухала неделю!" Чичерина возмутила сеть нелепым клипом про Донбасс

Скриншот из видео

"Бухала неделю!" Чичерина возмутила сеть нелепым клипом про Донбасс

Скриншот из видео

"Такой бред в словах вах-вах. Чичерина с будуна", "Вот теперь понятно кто на самом деле в Керчи школьников стрелял!Это вы сепаратисты", "Такой бред. Чичерина как будто бухала целую неделю а тут клип решили снять", "Сталина вам не хватает. Рабы за кнутом и отпуском на калыму за скучали. Убийство и война вот что теперь в тренде в Россие. Рожать по больше пушечного мяса вот тренд русских женщин. Грустно", - комментируют видео.

"Бухала неделю!" Чичерина возмутила сеть нелепым клипом про Донбасс
"Бухала неделю!" Чичерина возмутила сеть нелепым клипом про Донбасс
"Бухала неделю!" Чичерина возмутила сеть нелепым клипом про Донбасс

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Чичерина известна своей поддержкой боевиков на Донбассе. Недавно она получила орден "за особые заслуги в повышении международного авторитета "Донецкой Народной Республики".

  • Также ранее Юлия Чичерина назвала аннексированный Крым "жемчужиной России". Певица считает, что захваченный полуостров развивается и становится лучше.

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Автор
Мария Дидык
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