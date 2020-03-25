"Бухала неделю!" Чичерина возмутила сеть нелепым клипом про Донбасс

Одиозная российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов на Донбассе, сняла новый клип и разозлила сеть.

Так,в ролике она использовала кадры из разрушенного террористами донецкого аэропорта, а также из самого оккупированного города.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Такой бред в словах вах-вах. Чичерина с будуна", "Вот теперь понятно кто на самом деле в Керчи школьников стрелял!Это вы сепаратисты", "Такой бред. Чичерина как будто бухала целую неделю а тут клип решили снять", "Сталина вам не хватает. Рабы за кнутом и отпуском на калыму за скучали. Убийство и война вот что теперь в тренде в Россие. Рожать по больше пушечного мяса вот тренд русских женщин. Грустно", - комментируют видео.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Чичерина известна своей поддержкой боевиков на Донбассе. Недавно она получила орден "за особые заслуги в повышении международного авторитета "Донецкой Народной Республики".

Также ранее Юлия Чичерина назвала аннексированный Крым "жемчужиной России". Певица считает, что захваченный полуостров развивается и становится лучше.

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