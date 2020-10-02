Чичерина спела после обстрелов на передовой в Карабахе. Видео

Российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов на Донбассе, спела для армянских солдат после того, как попала под обстрел азербайджанских беспилотников на передовой в Нагорном Карабахе.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале WarGonzo. Перед выступлением певица попросила сообщить военкора Семена Пегова о радуге, которая была над ними, когда они заходили в бомбоубежище (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы на передовой.

И ни шагу назад – просто некуда нам отступать.

Это наша земля и мы будем стоять", – спела Чичерина.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили в нарушении перемирия друг друга. 28 сентября правительства Армении и Азербайджана заявили, что во время боев в непризнанном Нагорном Карабахе страны уже потеряли сотни людей и десятки единиц бронетехники. Страны также обратились к международным организациям по ситуации в регионе.