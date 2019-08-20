Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Четыре года вместе!" Виктор Павлик сделал признание о свадьбе с молодой возлюбленной

500 Читать материал на украинском

Украинский певец Виктор Павлик надеется в скором времени жениться на своей возлюбленной, 25-летней Екатерине Репяховой.

Такое признание он сделал в комментарии "Сегодня.Lifestyle", поделившись подробностями их отношений.

"У любви нет возраста, нет препятствий. 28 лет – разница немаленькая. Она родилась в 1994 году, а я в то время уже ого-го, как рок играл. Я не боюсь, что буду старым, а Катя будет за мной ухаживать. Она знала, на что идет, и полностью принимает меня", – рассказал Павлик.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Instagram / repyahovakate

Новости
Известная российская блогерша порадовала сеть "беременными" фото

По поводу свадьбы парочка пока не может определиться, так как у них слишком плотный концертный график и много гастролей.

"Мы уже четыре года вместе, пока о свадьбе не думали. Я надеюсь, это скоро произойдет и на всю жизнь. Это будет скромно. Катя хочет белое платье, но пышного празднования точно не будет", – добавил артист, уточнив, что отцом пока тоже не спешит становиться.

Виктор Павлик рассказал о свадьбе с Репяховой

Виктор Павлик рассказал о свадьбе с Репяховой

Instagram / repyahovakate

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 53-летний Павлик ушел от жены, с которой прожил вместе 7 лет. С Репяховой у него большая разница в возрасте – ей 25 лет. В связи с информацией о том, что они сошлись, на Екатерину накинулись хейтеры в сети.

В июле Репяхова озадачила поклонников кольцом на пальце и платьем, напоминавшем свадебное. В сети заподозрили, что они поженились.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Виктор Павлик
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...