"Четыре года вместе!" Виктор Павлик сделал признание о свадьбе с молодой возлюбленной

Украинский певец Виктор Павлик надеется в скором времени жениться на своей возлюбленной, 25-летней Екатерине Репяховой.

Такое признание он сделал в комментарии "Сегодня.Lifestyle", поделившись подробностями их отношений.

"У любви нет возраста, нет препятствий. 28 лет – разница немаленькая. Она родилась в 1994 году, а я в то время уже ого-го, как рок играл. Я не боюсь, что буду старым, а Катя будет за мной ухаживать. Она знала, на что идет, и полностью принимает меня", – рассказал Павлик.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик Instagram / repyahovakate

По поводу свадьбы парочка пока не может определиться, так как у них слишком плотный концертный график и много гастролей.

"Мы уже четыре года вместе, пока о свадьбе не думали. Я надеюсь, это скоро произойдет и на всю жизнь. Это будет скромно. Катя хочет белое платье, но пышного празднования точно не будет", – добавил артист, уточнив, что отцом пока тоже не спешит становиться.

Виктор Павлик рассказал о свадьбе с Репяховой Instagram / repyahovakate

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 53-летний Павлик ушел от жены, с которой прожил вместе 7 лет. С Репяховой у него большая разница в возрасте – ей 25 лет. В связи с информацией о том, что они сошлись, на Екатерину накинулись хейтеры в сети.

В июле Репяхова озадачила поклонников кольцом на пальце и платьем, напоминавшем свадебное. В сети заподозрили, что они поженились.

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