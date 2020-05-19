Украинская актриса Наталья Сумская рассказала о съемках в исторической драме "Черный ворон", снятой по мотивам одноименного романа Василия Шкляра.

Так, в прямом эфире "Сніданку з 1+1" артистка провела параллель между событиями фильма и современной реальностью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Наталья Сумская 1plus1.ua

"Мне было приятно и радостно участвовать в съемках этой исторической картины. Сто лет прошло после событий, которые описаны в ленте. Фильм является своеобразным экскурсом в современные дни. Автор Василий Шкляр в своем романе "Чорний ворон. Залишинець" будто соединил реальность 100-летней давности с настоящим. Моя героиня находилась вместе с повстанцами. И сейчас на Востоке страны много таких Явдось, которые всегда рядом с нашими бойцами. Украина есть, но продолжает бороться за свою свободу", – говорит Сумская.

Наталья Сумская 1plus1.ua

Кроме того, актриса призналась, что во время съемок в столичной фортификации-музее "Косой капонир", в подвале было очень холодно, но все же повстанцы Холодного Яра находились в более сложных условиях и прошли тяжелые испытания.

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