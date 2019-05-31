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"Через два года": брат советника Зеленского проговорился о сотрудничестве с Россией

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Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, заявил о том, что политика украинизации нанесла большой удар телерадиопроизводству.

По его словам, он надеется на то, что через два года ситуация изменится. Об этом Шефир рассказал в интервью "Детектору медиа".

Борис Шефир

Борис Шефир

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"Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны. Но если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты — это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю — ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", - сказал Шефир.

Борис Шефир

Борис Шефир

Как ранее писал OBOZREVATEL, Шефир заявил, что с президентом России Владимиром Путиным можно договориться о прекращении войны на Донбассе. Среди первых необходимых шагов для этого Шефир назвал отмену закона о языке.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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