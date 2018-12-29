''Через декольте туфли видно'': Канделаки жестко раскритиковали за пошлый наряд у Путина

Известная российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки нарвалась на шквал критики из-за наряда, в котором пришла на новогодний прием президента РФ Владимира Путина в Большой театр в Москве.

В частности, она облачилась в пиджак на голое тело, в котором декольте было настолько глубоким, что практически доставало пупка, из-за чего окружающие могли рассмотреть ее грудь.

В сети отметили неуместность такого лука для Большого театра, назвав его вызывающим. А на саму Канделаки посыпались нелицеприятные описания ее, как человека.

Тина Канделаки на президентском приёме в Большом театре. Фото Валерия Шарифуллина - ТАСС/РБК pic.twitter.com/uILeO82Isg — Лучин Александр (@luchinaleks) 28 грудня 2018 р.

"Пришла зима, отвисли канделаки", "Грызунская шл*ха заблудилась по жизни", "Какие у Тины – канделаки", "Наша манера одежды очень хорошо характеризует нас. Это морально-психологический портрет Тины Канделаки. И больше о ней сказать нечего, и так все ясно", – отметили в сети.

Некоторые даже пошутили, что у телеведущей было столь глубокое декольте, что можно было "рассмотреть ее модные туфли".

"Тины было столь глубокое декольте, что через него было видно ее модные туфли", – пошутили пользователи.

"Канделаки и уши спаниеля", "Безумно раздражает фото этой хабалки Канделаки. Безвкусное и омерзительно-пошлое. Я понимаю, когда небритый мужик со спортивной фигурой оденет пиджак на голое тело, где видна волосатая грудь и пресс. Но когда баба под полташку демонстрирует обвисшие си**ки до пупа – перебор", – раскритиковали пользователи.

"Тина Канделаки на президентском приеме в Большом театре. Спасибо, что не Симоньян", "Это продолжение ее эксгибиоционизма", – добавили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом Канделаки уже показывала глубокое декольте. Однако в тот момент подобный наряд был более уместный, так как ведущая находилась в басейне.

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