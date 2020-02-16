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17 февраля • обновлено в 01:00
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Поющий футболист, звезда "Школы", объятия Кароль и Балана: чем запомнился пятый эфир "Голосу країни"

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В воскресенье, 16 февраля, на канале "1+1" состоялся пятый выпуск шоу "Голос країни-10". На этапе слепых прослушиваний исполнители боролись за право стать частью команды судей: Dan Balan, Monatik, Тины Кароль, Потапа и Насти Каменских.

OBOZREVATEL проследил за эфиром и рассказывает все подробности шоу.

Поющий футболист, звезда "Школы", объятия Кароль и Балана: чем запомнился пятый эфир "Голосу країни"

Instagram @goloskrainy_official

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Поющий футболист

Одним из первых на сцене "Голос країни" в пятом эфире появился участник Вахтанг Вахтангишвили – футболист, который уже 10 лет занимается творчеством, имеет собственную группу и пишет песни.

Покорять "Голос" Вахтанг решил одной из самых популярных песен – "Незабудка" Тимы Белорусских. Голос участника понравился трем тренерам, однако парень выбрал Потапа и Настю Каменских.

Объятия Тины Кароль и Дана Балана

Участница Анна Безгалова выбрала для своего выступления трогательную песню "Домой", которую Тина Кароль и Дан Балан исполняют в дуэте. Нежное исполнение композиции не смогло оставить равнодушным артистов.

Тина и Дан не стали скрывать свои эмоции: во время выступления участницы звезды нежно обнялись, в очередной раз подогрев слухи о своих отношениях.

Бодипозитивная грузинка

Участница Мариам Жордания покорила судей своим зажигательным исполнением песни "Song of a preacher man" певицы Joss Stone. Всю жизнь девушка стеснялась выступать перед большой публикой. Однако Мариам переборола все свои комплексы и пришла покорять "Голос".

Пение девушки развернуло кресла Тины Кароль и Насти Каменских с Потапом. Участие в шоу Мариам решила продолжить в команде Потапа и Каменских.

Сын священника

Сын священника Андрей Подкалюк пришел на проект с заветной мечтой. Однако сейчас парень вынужден петь в ресторанах, чтобы прокормить своих братьев и сестер.

На "Голос країни" Андрей исполнил песню "Dancing with the stranger" певца Sam Smith, и повернул к себе Тину Кароль, Потапа и Настю Каменских, Monatik и Дана Балана. За участника развернулась настоящая борьба среди тренеров, однако Подкалюк отдал предпочтение Monatik.

Звезда сериала "Школа"

Актриса Мария Кондратенко, которая сыграла одну из ролей в популярном украинском сериале "Школа", решила покорять судей песней "All the good girls go to hell" певицы Billie Eilish.

На голос участницы повернулись Настя Каменских и Потап.

Появление Ольги Цибульской

Настоящим сюрпризом для зрителей и судей стало появление на шоу известной украинской певицы и телеведущей Ольги Цибульской. Звезда пришла на "Голос країни" ради своего маленького сына Нестора, и исполнила на сцене собственную песню "Чекаю. Цьом".

Несмотря на то, что на голос Ольги повернулись сразу три тренера, певица решила не продолжать свое участие в проекте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16-летняя крестница Лидии Таран покорила песней на "Голосе країни".

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Автор
Анна Михно
Тема
Голос країни
Персоны
MONATIK Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK) Dan Balan Тина Кароль
Место
Украина
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