Чем заниматься на карантине: Леся Никитюк поделилась советами

Украинская телезвезда, ведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, как проводит карантин из-за распространения коронавируса.

Артистка на период карантина уехала из Киева и все время проводит с семьей в Хмельницком. Также она добавила, что домашняя изоляция помогла ей уменьшить финансовые расходы, сообщила пресс-служба Нового канала.

Звезда отметила, что даже во время карантина не унывает. Главный совет ведущей для своих фанатов – запастись вкусностями, ведь они обеспечивают отличное настроение.

Леся Никитюк на карантине Instagram @lesia_nikituk

"У нас три ящика фруктов, запас продуктов, из которых можно готовить много вкусняшек, например, десерт "Тирамису", десерт с манго и чиа, пирожки с капустой. А еще мы жарим бургеры прямо возле дома, дружно смотрим фильмы, читаем книги. Также мне пришла почтой система караоке, и теперь мы будем петь на балконе, как итальянцы!" – рассказала телеведущая.

Instagram @lesia_nikituk

Также Никитюк добавила, что, по ее мнению, у карантина есть множество плюсов. Помимо того, что благодаря разгруженному графику можно провести время в кругу родных и близких, изоляция также помогает избежать лишних трат.

Instagram @lesia_nikituk

"Я как подумаю, сколько денег я сэкономила на этом карантине. Вчера сами с папой помыли машину – это уже минимум 500 грн остались в кошельке. А еще я так вымыла полы в доме, что ни один сервис по уборке не справится!" – призналась Леся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк cоздала авторскую Instagram-маску с надписью No panic, таким образом призвав своих фанатов не паниковать из-за коронавируса и строго соблюдать карантин.

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