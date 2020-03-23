Чем заменят Евровидение-2020: организаторы приняли внезапное решение

Организаторы Евровидения после отмены конкурса в этом году из-за коронавируса решили запустить альтернативное шоу.

Как сообщается на сайте Eurovision.tv, подробности нового проекта пока держатся в секрете.

Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса strana.ua

Однако известно, что альтернативное шоу не будет предусматривать соревнование участников. Вместо этого, цель проекта – объединить и развлечь аудиторию Европы.

Кроме того, сообщается, что данным шоу организаторы хотят отдать дань уважения артистам, выступление которых так и не состоится в этом году.

Евровидение-2020 glavred.info

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на песенном конкурсе Евровидение, который перенесли на 2021 год из-за вспышки коронавируса в Европе, участники не смогут спеть утвержденные в 2020 году песни. Организаторы заявили, что все конкурсанты должны написать новые треки.

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