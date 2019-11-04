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4 ноября • обновлено в 12:30
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"Чем-то болеет?" Басков напугал сеть изможденным видом

1.3т Читать материал на украинском

Российский певец Николай Басков показал новые фото, на которых продемонстрировал результаты похудения.

43-летний артист не понаслышке знает о проблеме лишнего веса: на протяжении многих лет певец то худеет, то набирает килограммы. Поэтому поклонники звезды уже привыкли к таким изменениям в физической форме Николая.

Николай Басков

Николай Басков

Инстаграм Николая Баскова

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Однако новый коллаж снимков, которым поделился Басков на днях, шокировал общественность. Фанаты всерьез заволновались, увидев внешний вид звезды.

Николай Басков

Николай Басков

Инстаграм Николая Баскова

Некоторые предположили, что резкое похудение артиста связано с болезнью, о которой Николай старается не распространяться. Правда, сам Басков пока что волнения и вопросы поклонников о его здоровье решил игнорировать.

Николай Басков

Николай Басков

Инстаграм Николая Баскова

Николай Басков

Николай Басков

Инстаграм Николая Баскова

Николай Басков

Николай Басков

Инстаграм Николая Баскова

Ранее, Баскова жестко пристыдили из-за болезни Заворотнюк.

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Персона
Николай Басков
Место
Россия
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Он раньше в 2000 х нравился моей маме , но все изменилось после 2014 г
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Моя мама теперь считает его пропутинским артистом
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