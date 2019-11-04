"Чем-то болеет?" Басков напугал сеть изможденным видом

Российский певец Николай Басков показал новые фото, на которых продемонстрировал результаты похудения.

43-летний артист не понаслышке знает о проблеме лишнего веса: на протяжении многих лет певец то худеет, то набирает килограммы. Поэтому поклонники звезды уже привыкли к таким изменениям в физической форме Николая.

Николай Басков Инстаграм Николая Баскова

Однако новый коллаж снимков, которым поделился Басков на днях, шокировал общественность. Фанаты всерьез заволновались, увидев внешний вид звезды.

Николай Басков Инстаграм Николая Баскова

Некоторые предположили, что резкое похудение артиста связано с болезнью, о которой Николай старается не распространяться. Правда, сам Басков пока что волнения и вопросы поклонников о его здоровье решил игнорировать.

Николай Басков Инстаграм Николая Баскова

Николай Басков Инстаграм Николая Баскова

Николай Басков Инстаграм Николая Баскова

Ранее, Баскова жестко пристыдили из-за болезни Заворотнюк.

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