Чем рыжие отличаются от других: фотограф показал суть на снимках со всего мира

Фотограф из Шотландии Киран Доддс показал снимки рыжеволосых людей, которые делал в течение семи лет по всему миру.

Его книга-альбом получила название "Руди", пишет BBC. Сам автор проекта – тоже рыжий. Он называет себя типичным шотландцем.

"Речь вообще не о волосах. Речь о человеческой сущности и о том, что все мы сделаны из одного теста. И это очень заметно, если посмотреть на рыжеволосых", – говорит он.

Свои фотографии он делал в родной Шотландии, где рыжих людей очень много, также побывал в Лондоне на Всемирном дне рыжих и съездил в Россию, в Пермь, где также много рыжеволосых. Этот город находится на одной широте с севером Шотландии, пишет издание.

Киран Доддс – сам рыжий Kieran Dodds / Panos Pictures

Чаще всего рыжие люди встречаются в северных частях мира – при недостатке солнечного света это позволяет получать им витамин D.

Однако Киран Доддс посетил и южные места, такие как Карибские острова, где нашел рыжих ямайцев, получивших гены первых прибывших на эти земли моряков из Шотландии, и местных поселенцев.

Дочери-двойняшки фотографа Кирана Доддса, ставшие частью проекту Kieran Dodds / Panos Pictures

Люси Флеминг, родилась в 2005 году в Шотландии Kieran Dodds / Panos Pictures

Татьяна и Валерия Коротаевы, 1998 и 1999 годов рождения, Россия Kieran Dodds / Panos Pictures

Рэнди Вонг родился в 1988 году на Ямайке, но в его жилах явно течет шотландская кровь Kieran Dodds / Panos Pictures

Гилад Белкин 1988 года рождения, Израиль Kieran Dodds / Panos Pictures

Семья из Шотландии: Стивен Маккай с женой Ребеккой и их дети Эстер, Хлоя, Лоис и Абигейл Kieran Dodds / Panos Pictures

Мартека Немхард 2005 года рождения, Ямайка Kieran Dodds / Panos Pictures

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем рыжеволосые люди отличаются от других, от чего чаще всего страдают и что, наоборот, им не грозит.