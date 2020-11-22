Чем рыжие отличаются от других: фотограф показал суть на снимках со всего мира

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Люди
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Киран Доддс показал снимки рыжеволосых людей, которые делал по всему миру

Фотограф из Шотландии Киран Доддс показал снимки рыжеволосых людей, которые делал в течение семи лет по всему миру.

Его книга-альбом получила название "Руди", пишет BBC. Сам автор проекта – тоже рыжий. Он называет себя типичным шотландцем.

"Речь вообще не о волосах. Речь о человеческой сущности и о том, что все мы сделаны из одного теста. И это очень заметно, если посмотреть на рыжеволосых", – говорит он.

Свои фотографии он делал в родной Шотландии, где рыжих людей очень много, также побывал в Лондоне на Всемирном дне рыжих и съездил в Россию, в Пермь, где также много рыжеволосых. Этот город находится на одной широте с севером Шотландии, пишет издание.

Киран Доддс – сам рыжий

Чаще всего рыжие люди встречаются в северных частях мира – при недостатке солнечного света это позволяет получать им витамин D.

Однако Киран Доддс посетил и южные места, такие как Карибские острова, где нашел рыжих ямайцев, получивших гены первых прибывших на эти земли моряков из Шотландии, и местных поселенцев.

Дочери-двойняшки фотографа Кирана Доддса, ставшие частью проекту
Люси Флеминг, родилась в 2005 году в Шотландии
Татьяна и Валерия Коротаевы, 1998 и 1999 годов рождения, Россия
Рэнди Вонг родился в 1988 году на Ямайке, но в его жилах явно течет шотландская кровь
Гилад Белкин 1988 года рождения, Израиль
Семья из Шотландии: Стивен Маккай с женой Ребеккой и их дети Эстер, Хлоя, Лоис и Абигейл
Мартека Немхард 2005 года рождения, Ямайка

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем рыжеволосые люди отличаются от других, от чего чаще всего страдают и что, наоборот, им не грозит.

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