"Челюсть выбита, она черного цвета": Пригожин рассказал об избиении Валерии

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о случае, когда его жене, певице Валерии пришлось выйти на сцену после избиения.

Так, изданию СтарХит Пригожин признался, как артистка страдала из-за своего бывшего мужа Александра Шульгина.

Валерия и Иосиф Пригожин Инстаграм

Продюсер вспомнил о случае, который произошел во время "Песня года-94". Тогда Валерия вышла на сцену с выбитой челюстью. При этом, никто из звездных коллег не откликнулся на просьбу о помощи.

"Я знаю точно. Валерия обращалась ко всем. Но ей никто не помог — даже коллеги по цеху, при том что были свидетелями. Вот если вы посмотрите "Песню года-94", то увидите: ее там только с одной стороны показывают, потому как челюсть у нее выбита, чуть ли не нос сломан, и черного цвета она была. И многие музыканты, артисты, когда выезжали на Майорку, рассказывали, что Валерия не могла выйти из номера. То есть он ее просто убивал", - говорит Пригожин.

Валерия и Александр Шульгин Cosmo.ru

По словам Иосифа, Шульгин забрал у Валерии все, что она заработала:

"Она уехала к родителям в Аткарск, в двухкомнатную квартиру. Вам трудно это представить, наверное, квартира метров 60, там жили шесть человек. Как в общаге! При этом заработала она к тому времени 25-30 миллионов долларов!"

Валерия и Иосиф Пригожин Инстаграм

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал белорусов и украинцев "русским миром". Таким образом он объяснил, почему MARUV получила награду "Лучшая российская исполнительница" от телеканала MTV.

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