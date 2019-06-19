"Человек века в шоу-бизнесе": украинские селебрити поздравили Николая Баграева с юбилеем

Николай Баграев – украинский бизнесмен в сферах медиа и шоу-бизнеса, основатель легендарного фестиваля "Таврійські Ігри" и детского- "Чорноморські Ігри"

Его вклад в становление и развитие украинских исполнителей невозможно переоценить. Он – одна из несущих стен украинского шоу-биза. Баграев является учредителем телеканалов М1 и М2, главой наблюдательного совета радио группы "Тавр-медиа", президентом компании "Таврийские Игры". По инициативе и при поддержке Баграева состоялось более 50-ти фестивалей: музыкальных, театральных, фольклорных. Под его руководством за 28 лет проведено более 1100 мероприятий!

Николай Баграев

19 июня Николай Георгиевич Баграев празднует свой юбилей – 55 лет.

Украинские селебрити и просто друзья, также хотят поздравить юбиляра. OBOZREVATEL поговорил с ними об имениннике, о его значимости для украинского шоу-бизнеса, а заодно собрал их пожелания юбиляру.

На наши вопросы ответили певцы Monatik и Александр Пономарев, продюсер, музыкант и радиоведущий Сергей Кузин, генеральний директор "Хіт Fm" Виталий Дроздов, продюсер телеканала М2 Роман Муха, генеральный продюсер М1 Натела Чхартишвили-Зацаринная, кинопродюсер Влад Ряшин, шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар и многие другие.

Народный артист Украины Александр Пономарев

Виталий Дроздов, Роман Муха, Николай Баграев, Александр Пономарев, Сергей Ковальчук

– Какое значение имеют "Таврийские Игры" и Николай Баграев для украинского шоу-бизнеса?

– Николай Георгиевич - это один из хитов украинского шоу-бизнеса. Благодаря его работе появилось очень много молодых и перспективных исполнителей, если не большинство из них. Это, без преувеличения, один из главных столпов украинского шоу-биза, который незаметен и не так известен, как исполнители, которых он открыл. Мне очень импонирует, что он патриот Украины, патриот украинской музыки.

Это тихая работа, которая не заметна, но ее кто-то должен делать. И этот кто-то, должен быть сильной личностью.

Роман Муха - продюсер телеканала М2

– Случай, когда Баграев вас поразил?

– Это не был какой-то единичный случай. Николай Георгиевич поражает постоянно. Поражает сочетанием таких черт, которые сегодня встречаются редко. С одной стороны, он руководит масштабными компаниями и проектами. А с другой стороны, проявляет скромность и сдержанность.

Он чувствует ответственность за людей, которые идут за ним и старается учесть каждый шаг, чтобы не навредить ни членам своей команды, ни людям задействованым в любом проекте. Сегодня такие люди действительно редкость.

Еще поражает его оптимизм и позитивный настрой. Он умеет радоваться не только успехам своих друзей, своей команды, но и самым простым жизненным вещам. В каждом решении и шаге Николая Георгиевича чувствуется мудрость и опыт.

Он последовательно и уверенно ведет свои компании и людей, работающих в них, к успеху. И все мы невероятно уважаем и любим его за это.

Влад Ряшин - основатель и продюсер кинокомпании Star Media

Влад Ряшин

- Для вас Николай Баграев это …

- Николая Георгиевича можно назвать красно-белым кардиналом украинского шоу-бизнеса. Почему не серый? Все просто: серый цвет – это не про него, это скучно и банально, а Николай Георгиевич не такой. Он вечно молод, современен и энергичен. Он один из главных двигателей нынешнего шоу-бизнеса. А еще, мы можем лицезреть эти цвета на логотипах его детищ (проектов), что тоже подразумевает под собой что-то новое и модное.

Поэт и музыкант Олег Карамазов

Олег Карамазов

- Какое место в истории украинского шоу-бизнеса вы бы отвели Николаю Баграеву?

- Человек века, человек, по которому можно разглядеть время и страну, человек редкой судьбы и удачи - Николай Баграев

"Таврийские Игры" с грандиозными международными фестивалями и проектами в Каховке и Киеве, "Черноморские игры" - собирающие одарённых детей страны, лучшие радиостанции, главные события современной молодёжной культуры - это его труды и уже можно сказать, его целая жизнь, а вернее, пока - часть его жизни! Я знаком с Николаем Георгиевичем не так давно - четверть века, и уверен мы будем радоваться его трудам и успехам, ещё много и долго!

Будь счастлив, дорогой друг! С Днем Рождения! Благодарю Тебя! 55 - красивая цифра, и скажу Тебе главное - жизнь там, за 55 - есть! Отвечаю!

Генеральный продюсер М1 Натела Чхартишвили-Зацаринная

Натела

– На ваш взгляд, главное достижение в его карьере?

– Думаю, чтобы достичь успеха, необходима команда профессионалов, которые готовы слышать и слушать, готовы учиться у конкурентов, никогда не сдаваться, идти вперёд, быть инновационными и лучшими.

У Николая Георгиевича есть эта команда, умение организовать людей и влюбить в любимое дело.

Певец, мультиартист MONATIK (Дмитрий Монатик)

MONATIK, Анна Фещенко, Николай Баграев и Александр Пономарев

- Три пожелания Николаю Баграеву к юбилею?

- Николай Георгиевич, поздравляю вас с днем рождения от всей нашей команды! Благодарю за то, что вы делаете, за то как развиваете украинскую музыку. Это очень ценно и важно для каждого из нас. В этом нелегком деле всегда желаю быть воодушевленным, иметь рядом с собой только лучших и настоящих людей, которые вдохновляют и воодушевляют.

Желаю вам всегда быть с гармонией внутри. Гармония дарит любовь, поэтому любви Вам побольше. Сияйте ярко, звучите громко, кружите смело! С праздником!

Генеральный директор каналов М1 и М2 Сергей Перцев

– Назовете три главных качества Баграева-руководителя?

– Строгий, дальновидный, современный!

PR-директор каналов М1 и М2, руководитель M 1 Agency Анна Фещенко

– Глубоко вникающий в суть каждого, даже мелкого, момента в любом проекте. Держит руку на пульсе всегда и во всем; умеющий организовать вокруг себя команду единомышленников, которую "зажигает" и вдохновляет своими идеями; очень отзывчивый.

Продюсер и радиоведущий радио Roks Сергей Кузин

Кузин и Баграев

– Как бы вы оценили вклад Николая Георгиевича в развитие современного украинского радио? Каким бы оно было без него?

– Николай Баграев – мой первый и единственный работодатель в Украине. Мы начинали в 2004. В холдинге было 3 радиосети. Прошло 15 лет. Сетей 6! Появились Мелодия, Рокс, Релакс. Баграев - единственный человек в украинской медиа- и музыкальной индустрии, который постоянно ищет "новые горы, на которых ещё не бывал" и седлает их. Думаю, о его фестивалях и музыкальных каналах скажут много и правильно без меня.

У Цветаевой есть такие слова- "в диалоге с жизнью важен не ее вопрос, а наш ответ". Баграев умеет как задавать, так и отвечать на вопросы. Может быть поэтому я считаю, что уместнее говорить о системообразующей величине в украинских музыкальных медиа, а не о "вкладе в общее дело".

Он и есть это дело! Желаю крепкого здоровья Николаю Георгиевичу и его близким. Это очень важно.

Генеральный директор "Хiт FM " Виталий Дроздов.

Cергей Перцев, Николай Баграев, Ирина Билык и Виталий Дроздов

- Как считаете, насколько велик вклад Баграева в развитие украинского шоу-биза и о скольких звездах мы бы не узнали без него?

– Я думаю, вклад Баграева в развитие украинского шоу-биза не просто огромен. Это тот формообразуюйщий вклад, который во многом определил то, каким является сегодняшний шоу-бизнес, и продолжит определять в будущем. Я думаю, мы бы о многих звездах не услышали без сегодняшнего именинника. Но дело даже не в их количестве. Главный отличительный принцип Баграева - брать не количеством, а качеством.

Многие нынешние звезды не смогли бы прыгнуть на такую блистательную высоту, не будь поддержки Баграева и специалистов, входящих в его структуры.

Хочу пожелать имениннику бодрости и здоровья, а также не терять того редкого умения видеть новое и прогрессивное, видеть то, что нужно людям и украинскому обществу в целом.

Известный украинский музыкант, лидер группы "ВВ" Олег Скрипка

Группа "ВВ" с Олегом Скрипкой

- Вы неоднократно становились участниками "Таврийских Игр", которые организовал Баграев. Помните свои чувства, когда впервые выходили на сцену фестиваля? Какое место вы бы отвели "Таврийским Играм" в истории украинского шоу-бизнеса и самому Баграеву?

- Мы принимали участие в "Таврийских Играх" и получали премию "Жар-птица". И я помню, что я в то время жил в центре Парижа и получил приглашение на этот фестиваль. Это был приятный сюрприз и это был первый звоночек, когда у меня появились мысли, что нужно возвращаться в Украину. До этого я думал оставаться во Франции и связей с Родиной у меня почти не было.

Появление фестиваля "Таврийские Игры" для меня связано с началом украинской музыкальной индустрии. Можно сказать, что как раз этот фестиваль стал первым слоем нашего шоу-бизнеса.

Мы приехали туда с французами, а из украинцев у нас в составе был только я и басист. Все было сделано уже на очень хорошем уровне. Французы тоже удивились масштабу.

Потом мы вернулись в Украину и фестиваль "Таврийские Игры" стал первой самой мощной площадкой, через которую мы узнавали, что происходит в нашем музыкальном мире, который объединял самые разные жанры. И это прекрасно.

Я желаю "Таврийским Играм" восстановиться. Это очень сложно, но это необходимо сделать. Я надеюсь, что когда-нибудь он вернется, будут проходить постоянно и мы будем знать, что творится на музыкальной сцене.

Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар с супругой Татьяной

Орест и Татьяна Сохары

- Лучшие качества Николая Баграева, как бизнес-партнера?

- Я знаю многих предпринимателей, но мало кто из них работает для души. Один из таких счастливчиков Николай Баграев. Мы прекрасно понимаем, что его проекты - это попытка вложить душу в украинский шоу-бизнес, поднять слушателя до новых мировых стандартов.

Без Баграева украинский шоу-бизнес точно был бы хуже. Мы искренне желаем ему успеха, понимая, что его успех - это успех всего украинского шоу-бизнеса. Считаем себя волонтерами, которые готовы помочь ему идти этим непростым путем. С днем рождения, Николай Георгиевич!

OBOZREVATEL благодарит пресс-центр "Таврийских Игр" за помощь в подготовке этого материала.

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