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8 апреля • обновлено в 00:51
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"Человек, которому хочется верить!" Популярная российская актриса высказалась о Зеленском

3.9т
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Российская актриса Ирина Горбачева публично поддержала президента Украины Владимира Зеленского и прокомментировала свои слова о том, что "ему хочется верить".

Так, она заявила, что видит в Зеленском не артиста, а человека, который "стал настоящим президентом сразу после инаугурации". Об этом Горбачева сказала в интервью журналисту Юрию Дудю (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ирина Горбачева

Ирина Горбачева

Скриншот с видео

"Он артист, который перестал быть артистом и стал президентом сразу после инаугурации. Если можно так сказать: так говорят об артистах, которые хотели бы стать режиссерами. То есть, если ты стал лицом к сцене, то ты уже не должен становиться лицом к зрителю... Так бывает, люди могут переквалифицироваться и стать компетентными в какой-то другой сфере. А как артисты, они становятся менее интересными", — отметила актриса.

Ирина Горбачева и Юрий Дудь

Ирина Горбачева и Юрий Дудь

Скриншот с видео

К слову, Ирина написала пост с поддержкой Владимира Зеленского во время его президентской кампании весной 2019 года.

Читайте полную версию публикации Горбачевой

"Человек, которому хочется верить!" Популярная российская актриса высказалась о Зеленском

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солист российской рэп-группы Anacondaz Сергей Карамушкин жестко высказался об аннексии Крыма. Он заявил, что Россия "отжала" украинский полуостров.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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Волчанський Володимир
Волчанський Володимир
просто дурепа.собі вмоскаляндію беріть клоуна.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Кто это??
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