"Человек, которому хочется верить!" Популярная российская актриса высказалась о Зеленском

Российская актриса Ирина Горбачева публично поддержала президента Украины Владимира Зеленского и прокомментировала свои слова о том, что "ему хочется верить".

Так, она заявила, что видит в Зеленском не артиста, а человека, который "стал настоящим президентом сразу после инаугурации". Об этом Горбачева сказала в интервью журналисту Юрию Дудю (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ирина Горбачева Скриншот с видео

"Он артист, который перестал быть артистом и стал президентом сразу после инаугурации. Если можно так сказать: так говорят об артистах, которые хотели бы стать режиссерами. То есть, если ты стал лицом к сцене, то ты уже не должен становиться лицом к зрителю... Так бывает, люди могут переквалифицироваться и стать компетентными в какой-то другой сфере. А как артисты, они становятся менее интересными", — отметила актриса.

Ирина Горбачева и Юрий Дудь Скриншот с видео

К слову, Ирина написала пост с поддержкой Владимира Зеленского во время его президентской кампании весной 2019 года.

Читайте полную версию публикации Горбачевой

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солист российской рэп-группы Anacondaz Сергей Карамушкин жестко высказался об аннексии Крыма. Он заявил, что Россия "отжала" украинский полуостров.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.