"ЧЕЛОВЕК ГОДА–2018": названы лауреаты в номинации "Предприниматель года"

Андрей БИЛОУС

Генеральный директор СП ООО "Битунова Украина"

Совместное австрийско-украинское предприятие "Битунова Украина" является дочерним предприятием STRABAG SE - одного из лидеров на строительном рынке Европы. Благодаря доступу к новейшим разработкам в области производства и применения битумных эмульсий "Битунова Украина" постоянно модернизирует процесс производства и технологии применения битумных эмульсий на одном уровне с европейскими предприятиями концерна и предлагает своим заказчикам современные Европейские продукты по украинским ценам.

С момента основания "Битунова Украина" произвела более 25000 тонн битумных эмульсий и устроила 1800 тыс. м2 тонкослойного покрытия по технологии MULTIMAC ™, 5100 тыс. м2 поверхностных обработок на автомобильных дорогах государственного значения.

Стратегические и тактические цели для Вашего предприятия?: Главное – нужно выжить и остаться на рынке, сохранить коллектив и финансовую устойчивость предприятия. Хотелось бы получить рост объемов работ.

Главные принципы ведения бизнеса?: Для меня это порядочность при взаиморасчетах. Отсутствие порядочности во взаиморасчетах убивает возможность ведения бизнеса как такового.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Моя семья. Мы воспитываем двух сыновей, Ярослава и Ростислава. Они для меня и есть самое большое счастье.

Максим КОЗИЦКИЙ

Директор ООО "Эко-Оптима"

Ваша "Формула успеха"?:Лучшая работа – это высокооплачеваемое хобби.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Футбольным судьей.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась: Стать олимпийским чемпионом.

Быть сегодня успешным - это ... отвечать запросам общества, идти в ногу со временем.

Ваш любимый афоризм?: Если вы решили действовать – закройте двери для сомнений.

Кого Вы считаете образцом успешного бизнесмена?: Генри Форда.

Почему Вы занялись именно этим видом бизнеса?: Новизна отрасли.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: "Деньги – это качество проведения свободного времени".

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я ... пойду на рекорд".

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Тем, кто не сомневается в своей правоте.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Вспыльчивость.

Есть ли у Вас любимая книга?: "Старик и море".

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: С Махатма Ганди.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Вавилонская башня - вместе и к "высокой" цели, вместе нам все по силам.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Достижения – мои дети, ошибка – ленивый отдых.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Путешествие и интересная книга.

Алина СКОМОРО̀ХОВА

Генеральный директор и совладелица ООО "Тин Импекс"

Соучредитель ряда предприятий по производству электроэнергии от солнечных электростанций, а именно: ООО "Экотехник-Ярмолинцы", ООО "Экотехник Миньковцы", ООО "Энергия Солнца-Новая Ушица", ООО "Экотехник-Теофиполь", ООО "Экотехник-Каменец-Подольский", ООО "Экотехник Хмельницкий" и является директором последнего. Соучредитель и председатель Благотворительного фонда "Возрождение Миньковецкого государства". Член Правления Союза промышленников и предпринимателей Хмельницкой области. Соучредитель Международного объединения женщин украинок (МОЖУ). Амбасадорка Международной женской Амбасады предпринимателей. Партнер и соорганизатор проектов: международного социального проекта "Детский футбол мира", социального проекта "Восток и Запад вместе". Помощник народного депутата Украины. Удостоена ордена "За трудовые достижения" III степени, ордена Святой Анны II степени, Всеукраинской премии "Высшая проба", "Народна шана" и международной награды бизнес-академии "Золотой меркурий" – лидер XXI века, является победителем в номинации "Человек года–2008" – "За повышение авторитета края" и "Человек года–2010" – "Руководитель" Хмельницкого регионального рейтинга популярности. Лауреат межнационального рейтинга "Лучший руководитель Украины". Кавалер-леди ордена княгини Ольги III степени. Победитель регионального конкурса Благотворительная Хмельнитчина 2017 в номинации "Благотворительность Бизнеса".

Три главных события 2018 года по Вашей версии?: 1) Проведение модернизации собственного металлургического производства алюминиевых сплавов и внедрение новейших технологий на предприятии, в том числе энергосберегающих. 2) Выступление на конференции в Европарламенте на тему: Вне геополитики, почему ситуация с крымскими татарами имеет значение. 3) Организация и проведение Форума женщин Хмельнитчины с участием представителей отечественной и зарубежной элиты.

Ваш жизненный девиз? "Я – женщина! Я могу!" Образование и самообразование, ежедневная работа над самосовершенствованием, системность во всем, гибкость и готовность к диалогу являются основными составляющими успеха в достижении любой поставленной цели!

Кем Вы мечтали стать в детстве? В детстве я мечтала стать врачом и впоследствии стала и долгое время работала по профессии.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если "да", то какая? Полученные знания позволяют правильно построить стратегию воплощения в жизнь любых задумок, поэтому все мои мечты всегда сбываются! Рождаются новые и, на сегодняшний день, я очень хочу равноправия женщин во всех ветвях власти Украины.

Быть сегодня успешным – это… умение превращать мечту в цель и достигать ее, быть важным и приносить ощущение счастья окружающим.

Ваш любимый афоризм? "Если хочешь, чтобы что-то было сказано – попроси об этом мужчину; если хочешь, чтобы что-то было сделано – попроси женщину" М. Тэтчер.

Кого вы считаете образцом успешного бизнесмена? Стива Джобса.

Почему вы занялись именно этим видом бизнеса? Так сложились жизненные обстоятельства, что новая профессия сама меня выбрала. Согласившись на предложение организовать и возглавить металлургическое предприятие, много читала, училась и перенимала опыт зарубежных партнеров, что позволило достаточно быстро получить высокие результаты и признание как в Украине, так и на европейских рынках.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Однозначно, что счастье не в деньгах! Счастье – это покой в душе и мир в семье! Деньги – это плохой хозяин, но отличный слуга.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... представительница "слабого" пола, переверну мир и докажу, что нас спасет не только красота, но и любовь, и забота, и мир, и все то, что несет женщина в своей неравнодушной и любящей душе".

Кому в этой жизни Вы завидуете? Птицам. Жажда высоких взлетов и дальних странствий – наша с ними общая черта!

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Упорство, которую умело использую под маской настойчивости.

Есть ли у Вас любимая книга? Если "да", то какая? Есть две абсолютно разноплановых, но одинаково любимых книги – это "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл и "Искусство управления государством" Маргарет Тэтчер.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Маргарет Тэтчер.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Колокол Мира считаю настоящим чудом нашего современного мира – это символ спокойствия, мирной жизни и дружбы, вечного братства и солидарности народов. И в то же время – это призыв к действию во имя сохранения мира и жизни на Земле, сохранения Человека и Культуры. Чрезвычайно актуальное напоминание о том, какой может быть и есть цена войны.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Любовь.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Президента США я бы пригласила на свою малую Родину – в с. Миньковцы Дунаевецкого района Хмельницкой области, чтобы в полной мере ощутить атмосферу среды, в которой растет большинство украинцев. Это уникальное историческое место в пределах бывшего Миньковецкого государства, за время существования которого оно прославилось как территория огромных изменений и реформ, территория свободы, где хорошо сохранились памятки того времени (конец XVIII века).

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Главным достижением в своей жизни конечно считаю своих детей, семью, а также и вторую семью – мой коллектив ООО "Тин Импекс" – мои единомышленники, мой надежный тыл, настоящие профессионалы. Что касается ошибок, то трудно такие вспомнить, поскольку жизнь всегда дает выбор и шанс вовремя исправить огрех!

Какое занятие для Вас – лучший отдых? Семейные путешествия и новые открытия всегда положительно влияют на мое эмоциональное состояние и вдохновляют на новые свершения и интересные идеи!

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