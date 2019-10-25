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25 октября • обновлено в 16:57
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Чей Крым? "Мисс Украина" неоднозначно ответила на наболевший вопрос. Видео

1.7т Читать материал на украинском

Мисс Украина-2019, харьковчанка Маргарита Паша высказалась о Крыме. Так, во время празднования Дня ООН в Украине девушка ответила на вопрос "Чей Крым?".

Она заявила, что полуостров "принадлежит всем людям" и пожелала ему процветания, пишет издание "Крым.Реалии".

Чей Крым? 'Мисс Украина' неоднозначно ответила на наболевший вопрос. Видео
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"Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", – сказала Маргарита Паша.

Также она добавила, что посещала полуостров в детстве. По словам девушки, ее сестра сейчас проживает в Феодосии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи сети выразили свое недовольство результатом конкурса красоты "Мисс Украина-2019", победительницей которого стала Маргарита Паша.

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Персона
Маргарита Паша
Тег
Мисс Украина
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
интересно, а кто ей вопрос про Крым задал??
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Serov Oleg
Serov Oleg
ну,все...считай на миротворце уже...
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