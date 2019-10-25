Чей Крым? 'Мисс Украина' неоднозначно ответила на наболевший вопрос. Видео

Мисс Украина-2019, харьковчанка Маргарита Паша высказалась о Крыме. Так, во время празднования Дня ООН в Украине девушка ответила на вопрос "Чей Крым?".

Она заявила, что полуостров "принадлежит всем людям" и пожелала ему процветания, пишет издание "Крым.Реалии".

"Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", – сказала Маргарита Паша.

Также она добавила, что посещала полуостров в детстве. По словам девушки, ее сестра сейчас проживает в Феодосии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи сети выразили свое недовольство результатом конкурса красоты "Мисс Украина-2019", победительницей которого стала Маргарита Паша.

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