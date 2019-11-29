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30 ноября • обновлено в 11:22
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"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак

14.8т
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Популярный российский блогер Илья Шабельников, известный под псевдонимом Satyr, сделал пародию на журналистку Ксению Собчак.

Поклонники комика восхитились видео, которое он опубликовал на своем канале в Youtube.

"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак
Новости
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На видео Шабельников показал то, как журналистка берет интервью в своем шоу "Осторожно, Собчак". Так, в пародии она общалась с обычным школьником, задавая ему неловкие и нелепые вопросы.

"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак

Скриншот из видео

"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак

Скриншот из видео

"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак

Скриншот из видео

Кроме того, комик в своей пародии вспомнил митинги, которые недавно проходили в Москве, оппозиционера Алексея Навального и аннексированный РФ украинский полуостров Крым.

"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак

Скриншот из видео

"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак

Скриншот из видео

Так, в интервью последним вопросом, который задала "Собчак" стал "Чей Крым?". Когда школьник не смог ответить, она подсказала ему, шепнув "Наш!".

"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак

Скриншот из видео

"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак

Скриншот из видео

В конце видео Satyr показал, как Собчак держит на цепи президент РФ Владимир Путин.

"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак

Скриншот из видео

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

"Класс, узнаю Собчак, ее движения, речь. Круто", "Также отвратительно как и оригинал! Сатир талантище!", "Сатир аккуратней, Богомолов запутался где Ксюша настоящая", "Было довольно интересно. Особенно концовка порадовала", "Сколько Собчак за съемки заплатили, она же сама себя играла?" пишут в сети.

"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак
"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак
"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак
"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак

Сама Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала выпуск.

"Господи как же это талантливо! Браво!", - написала она.
"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Собчак озадачила модной съемкой. Она выбрала черное вечернее платье-макси, дополнив лук чулками в сетку и спортивными белыми ботинками.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Ксения Собчак Владимир Путин Алексей Навальный
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Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Крым украли в 1954 году, в 2014 он вернулся.
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