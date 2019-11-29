"Чей Крым?" Известный блогер жестко высмеял Собчак

Популярный российский блогер Илья Шабельников, известный под псевдонимом Satyr, сделал пародию на журналистку Ксению Собчак.

Поклонники комика восхитились видео, которое он опубликовал на своем канале в Youtube.

На видео Шабельников показал то, как журналистка берет интервью в своем шоу "Осторожно, Собчак". Так, в пародии она общалась с обычным школьником, задавая ему неловкие и нелепые вопросы.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Кроме того, комик в своей пародии вспомнил митинги, которые недавно проходили в Москве, оппозиционера Алексея Навального и аннексированный РФ украинский полуостров Крым.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Так, в интервью последним вопросом, который задала "Собчак" стал "Чей Крым?". Когда школьник не смог ответить, она подсказала ему, шепнув "Наш!".

Скриншот из видео

Скриншот из видео

В конце видео Satyr показал, как Собчак держит на цепи президент РФ Владимир Путин.

Скриншот из видео

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

"Класс, узнаю Собчак, ее движения, речь. Круто", "Также отвратительно как и оригинал! Сатир талантище!", "Сатир аккуратней, Богомолов запутался где Ксюша настоящая", "Было довольно интересно. Особенно концовка порадовала", "Сколько Собчак за съемки заплатили, она же сама себя играла?" – пишут в сети.

Сама Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала выпуск.

"Господи как же это талантливо! Браво!", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Собчак озадачила модной съемкой. Она выбрала черное вечернее платье-макси, дополнив лук чулками в сетку и спортивными белыми ботинками.

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