"Какая сексуальная ж*па": Чехова завела сеть пикантным фото

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала сидя в море в красном купальнике, продемонстрировав "пятую точку".

"А нужно что-то писать, да?" — написала Чехова.

Анфиса Чехова Фото: viva.ua

Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/achekhova

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анфисы Чеховой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анфиса Чехова полностью оголилась на камеру Фото: instagram/achekhova

Соблазнительная Анфиса Чехова Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова оголила грудь Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова засветила пышную грудь Фото: instagram/achekhova

Соблазнительная Анфиса Чехова Фото: instagram/achekhova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.

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