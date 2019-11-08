"Секси, заводишь!" Чехова взбудоражила сеть пикантными фото в купальнике

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова взбудоражила поклонников пикантными снимками.

Так, на фото, которые звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она позировала в купальнике красного цвета. Отметим, что Чехова позировала на берегу моря в соблазнительных позах.

"Интересно, а журналы Playboy и Maxim кто-то еще покупает? Мне кажется Instagram ворует у них хлеб", — написала Анфиса.

Анфиса Чехова Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова в откровенном белье Фото: instagram/achekhova

Соблазнительная Анфиса Чехова Фото: instagram/achekhova

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анфисы Чеховой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анфиса Чехова в сексуальном белье Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова обнажилась на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова оголила грудь Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова в откровенном купальнике Фото: instagram/achekhova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.

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