Мокрая и горячая: Чехова вызвала бурю в сети откровенными фото

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поразила поклонников откровенными снимками.

Так, на них она позировала в синем соблазнительном купальнике с бахромой. Свой образ звезда дополнила солнцезащитными очками.

"Водичка, конечно, прохладная. Но ради фото залезть в нее можно", — написала Чехова.

Анфиса Чехова Фото: viva.ua

Анфиса Чехова продемонстрировала подтянутую фигуру Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова в откровенном купальнике Фото: instagram/achekhova

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анфисы Чеховой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анфиса Чехова в сексуальном белье Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/achekhova

Соблазнительная Анфиса Чехова Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова в откровенном купальнике Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова обнажилась на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова оголила грудь Фото: instagram/achekhova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.

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