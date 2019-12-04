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4 декабря • обновлено в 10:08
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Чехова выставила напоказ огромную грудь в откровенном купальнике: пикантное фото

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Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась с поклонниками пикантным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, засветив пышную грудь.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова

Фото: viva.ua

"Давно хотела у вас спросить, когда звезды в своих соцсетях обращаются к подписчикам: "Мои любимые, зайчики, котятки, роднульки и т.д" — вам действительно это нравится? Мне всегда казалось, что это такое лицемерие и заигрывание", — написала Чехова.

Анфиса Чехова засветила пышную грудь

Анфиса Чехова засветила пышную грудь

Фото: instagram/achekhova

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В комментариях под публикацией поклонники засыпали телеведущую комплиментами.

Чехова выставила напоказ огромную грудь в откровенном купальнике: пикантное фото
Чехова выставила напоказ огромную грудь в откровенном купальнике: пикантное фото
Чехова выставила напоказ огромную грудь в откровенном купальнике: пикантное фото
Чехова выставила напоказ огромную грудь в откровенном купальнике: пикантное фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анфисы Чеховой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку"

Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова полностью голая

Анфиса Чехова полностью голая

Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова в откровенном белье

Анфиса Чехова в откровенном белье

Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова оголила грудь

Анфиса Чехова оголила грудь

Фото: instagram/achekhova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Анфиса Чехова
Место
Россия
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