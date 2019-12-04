Чехова выставила напоказ огромную грудь в откровенном купальнике: пикантное фото

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась с поклонниками пикантным фото.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, засветив пышную грудь.
Анфиса Чехова
Фото: viva.ua
"Давно хотела у вас спросить, когда звезды в своих соцсетях обращаются к подписчикам: "Мои любимые, зайчики, котятки, роднульки и т.д" — вам действительно это нравится? Мне всегда казалось, что это такое лицемерие и заигрывание", — написала Чехова.
Анфиса Чехова засветила пышную грудь
Фото: instagram/achekhova
В комментариях под публикацией поклонники засыпали телеведущую комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анфисы Чеховой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/achekhova
Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/achekhova
Анфиса Чехова полностью голая
Фото: instagram/achekhova
Анфиса Чехова в откровенном белье
Фото: instagram/achekhova
Анфиса Чехова оголила грудь
Фото: instagram/achekhova
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.
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