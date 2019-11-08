"Шлепать и гладить!" Чехова в прозрачном белье свела с ума поклонников

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова порадовала поклонников очередными обнаженными снимками.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в полупрозрачном белье, демонстрируя соблазнительные формы.

Анфиса Чехова Фото: viva.ua

"Я абсолютно согласна с француженками: "На женщине может быть надето все что угодно, даже растянутые треники с футболкой. Но под этим обязательно должно быть красивое белье!" — написала Чехова.

Анфиса Чехова в откровенном белье Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/achekhova

Соблазнительная Анфиса Чехова Фото: instagram/achekhova

Отметим, что новая публикация звезды вскружила голову многим ее поклонникам. Они засыпали Анфису комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анфисы Чеховой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анфиса Чехова оголилась на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова засветила пышную грудь Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова оголила грудь Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/achekhova

Соблазнительная Анфиса Чехова Фото: instagram/achekhova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.

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