"Шлепать и гладить!" Чехова в прозрачном белье свела с ума поклонников

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова порадовала поклонников очередными обнаженными снимками.
Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в полупрозрачном белье, демонстрируя соблазнительные формы.
Анфиса Чехова
Фото: viva.ua
"Я абсолютно согласна с француженками: "На женщине может быть надето все что угодно, даже растянутые треники с футболкой. Но под этим обязательно должно быть красивое белье!" — написала Чехова.
Анфиса Чехова в откровенном белье
Фото: instagram/achekhova
Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/achekhova
Соблазнительная Анфиса Чехова
Фото: instagram/achekhova
Отметим, что новая публикация звезды вскружила голову многим ее поклонникам. Они засыпали Анфису комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анфисы Чеховой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Анфиса Чехова оголилась на камеру
Фото: instagram/achekhova
Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/achekhova
Анфиса Чехова засветила пышную грудь
Фото: instagram/achekhova
Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/achekhova
Анфиса Чехова оголила грудь
Фото: instagram/achekhova
Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/achekhova
Соблазнительная Анфиса Чехова
Фото: instagram/achekhova
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.
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