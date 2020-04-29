Российская телеведущая Анфиса Чехова выпустила тематические футболки о коронавирусе, чем разозлила сеть.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото, под которым сообщила о запуске продаж новых футболок, на которых написано "COVID Fashion".

Анфиса Чехова Instagram @achekhova

"Времена диктуют не только образ жизни, но и моду. Наши новые майки внесут немного позитива в пандемические будни. И пусть ваши родные и близкие будут здоровы! А слово Covid встречается только в мемах и надписях на майке. Однажды это фото и эта мода станут частью истории. Не лучшей ее частью... Но, несомненно, важной!", – написала Чехова.

На странице магазина звезды сообщается, что стоимость такой футболки составляет 3490 рублей.

Анфиса Чехова Instagram @achekhova

Однако пользователей в сети разозлила бизнес-идея Анфиса. В частности, подписчики заявили, что им неприятны наживы на пандемии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анфиса Чехова порадовала своих поклонников пикантной фотографией в постели.