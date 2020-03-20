Чехова разнесла Викторию Боню за скандальное заявление о коронавирусе

Российская телеведущая Анфиса Чехова раскритиковала пост экс-участницы "Дом-2", модели Виктории Бони, которая заявила, что коронавирус – это наказание людям за истребление планеты.

В частности, на своей странице в Instagram Чехова осудила Боню за резкое высказывание.

Анфиса Чехова Instagram @achekhova

"Даже если отбросить всю жестокость этого высказывания и отсутствие сострадания по отношению к семьям умерших, хочу сказать, что в этом заявлении было очень мало здравого смысла и мудрости! Людей почему-то принято сравнивать с паразитами, живущими на теле Земли. Я не согласна с этим сравнением. Люди все разные! И всерьез заявлять о том, что планете без нас будет лучше, это, мягко говоря, слегка невежественно!", – считает Чехова.

По мнению телеведущей, люди и планета – взаимосвязаны:

"Она делится с нами своими ресурсами, а мы возвращаем ей энергию! Конечно, часто мы перегибаем палку, но и она регулярно бывает к нам жестока! Слепо высказывающей свое мнение публичной персоне, следует изучить статистику: сколько людей на протяжении существования нашей цивилизации планета истребила с помощью вирусов и природных катаклизмов".

Виктория Боня Instagram @victoriabonya

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Виктория Боня оскандалилась заявлением о коронавирусе. По словам звезды, он пойдет на пользу людям и все "заплатят за свою неосознанную жизнь именно такой ценой".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!