"Слишком сексуальная!" Чехова похвасталась сочным телом в бикини

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова взбудоражила поклонников соблазнительными снимками.

Так, на них звезда позировала в откровенном черном купальнике, продемонстрировав сочные формы. Соответствующие фото Чехова опубликовала на своей странице в Instagram.

Анфиса Чехова Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова в откровенном купальнике Фото: instagram/achekhova

Соблазнительная Анфиса Чехова Фото: instagram/achekhova

Поклонники пришли в восторг от роскошной фигуры Анфисы. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анфисы Чеховой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анфиса Чехова засветила голую грудь Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова в пикантном белье Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова оголила грудь Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/achekhova

Соблазнительная Анфиса Чехова Фото: instagram/achekhova

Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/achekhova

Соблазнительная Анфиса Чехова Фото: instagram/achekhova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.

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