Главная Новости
13 декабря • обновлено в 17:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Чехова нарушила запрет, разделась и искупалась перед оманцами

617
Читать материал на украинском

Телезвезда Анфиса Чехова, отдыхая 13 декабря в Омане, не побоялась там раздеться и выкупаться в реке среди местных жителей.

Соответствующие видео она опубликовала в сторис Инстаграм.

Новости
"Дух захватывает": полуголая Чехова восхитила фанатов сочной фигурой

Придя к берегу реки, Чехова узнала, что в ней можно купаться только в специальных костюмах, полностью закрывающих тело.

А телеведущая настаивала, что пойдет в воду в своем сексуальном купальнике.

В итоге гид Дмитрий отвел ее и ее подругу, стилиста Марию Белову в якобы более укромное место у реки.

Где девушки и разделись.

"Бабуся, ты счастлива?" - весело спросила подругу Чехова. Она называет ее "бабка".

При этом девушек преследовали местные мужчины, которые плыли по реке туда, куда они шли.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Чехова заблудилась в горах Омана.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Анфиса Чехова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги