Чехова нарушила запрет, разделась и искупалась перед оманцами

Телезвезда Анфиса Чехова, отдыхая 13 декабря в Омане, не побоялась там раздеться и выкупаться в реке среди местных жителей.

Соответствующие видео она опубликовала в сторис Инстаграм.

Придя к берегу реки, Чехова узнала, что в ней можно купаться только в специальных костюмах, полностью закрывающих тело.

А телеведущая настаивала, что пойдет в воду в своем сексуальном купальнике.

В итоге гид Дмитрий отвел ее и ее подругу, стилиста Марию Белову в якобы более укромное место у реки.

Где девушки и разделись.

"Бабуся, ты счастлива?" - весело спросила подругу Чехова. Она называет ее "бабка".

При этом девушек преследовали местные мужчины, которые плыли по реке туда, куда они шли.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Чехова заблудилась в горах Омана.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!