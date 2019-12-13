Чехова нарушила запрет, разделась и искупалась перед оманцами

Телезвезда Анфиса Чехова, отдыхая 13 декабря в Омане, не побоялась там раздеться и выкупаться в реке среди местных жителей.
Соответствующие видео она опубликовала в сторис Инстаграм.
Придя к берегу реки, Чехова узнала, что в ней можно купаться только в специальных костюмах, полностью закрывающих тело.
December 13, 2019
А телеведущая настаивала, что пойдет в воду в своем сексуальном купальнике.
В итоге гид Дмитрий отвел ее и ее подругу, стилиста Марию Белову в якобы более укромное место у реки.
Где девушки и разделись.
December 13, 2019
December 13, 2019
December 13, 2019
"Бабуся, ты счастлива?" - весело спросила подругу Чехова. Она называет ее "бабка".
При этом девушек преследовали местные мужчины, которые плыли по реке туда, куда они шли.
Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Чехова заблудилась в горах Омана.
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