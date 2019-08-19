"Чего не хватало этому турку?" Лазарев оставил Лорак трогательное послание

Российский певец Сергей Лазарев оставил украинской певице Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, трогательное послание.
Так, артист прокомментировал видео Лорак, которое та разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Лазарев написал Лорак, что она Дива и оставил ей смайлик в виде сердечка.
Пользователи сети оставили Лорак множество негативных комментариев.
"Как благодарить зрителей, что-то другое придумайте. Эти воздушные поцелуи уже надоели", "В чем она Дива? Все криво", "Не пойму, чего этому турку не хватало*", "Надеюсь, что никогда не увижу вас в Украине", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 января Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Предполагаемая любовница Мурата Яна всячески отрицала свою связь с мужчиной, но подтвердила, что знакома с ним несколько лет.
Позже стало известно, что Яна Беляева ушла от экс-супруга Лорак.
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