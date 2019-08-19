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"Чего не хватало этому турку?" Лазарев оставил Лорак трогательное послание

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Российский певец Сергей Лазарев оставил украинской певице Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, трогательное послание.

Так, артист прокомментировал видео Лорак, которое та разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Чего не хватало этому турку?" Лазарев оставил Лорак трогательное послание
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Лазарев написал Лорак, что она Дива и оставил ей смайлик в виде сердечка.

"Чего не хватало этому турку?" Лазарев оставил Лорак трогательное послание

Пользователи сети оставили Лорак множество негативных комментариев.

"Как благодарить зрителей, что-то другое придумайте. Эти воздушные поцелуи уже надоели", "В чем она Дива? Все криво", "Не пойму, чего этому турку не хватало*", "Надеюсь, что никогда не увижу вас в Украине", - пишут в сети.

"Чего не хватало этому турку?" Лазарев оставил Лорак трогательное послание
"Чего не хватало этому турку?" Лазарев оставил Лорак трогательное послание
"Чего не хватало этому турку?" Лазарев оставил Лорак трогательное послание
"Чего не хватало этому турку?" Лазарев оставил Лорак трогательное послание
"Чего не хватало этому турку?" Лазарев оставил Лорак трогательное послание

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Ани Лорак Сергей Лазарев
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