"Чего не хватало этому турку?" Лазарев оставил Лорак трогательное послание

Российский певец Сергей Лазарев оставил украинской певице Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, трогательное послание.

Так, артист прокомментировал видео Лорак, которое та разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Лазарев написал Лорак, что она Дива и оставил ей смайлик в виде сердечка.

Пользователи сети оставили Лорак множество негативных комментариев.

"Как благодарить зрителей, что-то другое придумайте. Эти воздушные поцелуи уже надоели", "В чем она Дива? Все криво", "Не пойму, чего этому турку не хватало*", "Надеюсь, что никогда не увижу вас в Украине", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Предполагаемая любовница Мурата Яна всячески отрицала свою связь с мужчиной, но подтвердила, что знакома с ним несколько лет.

Позже стало известно, что Яна Беляева ушла от экс-супруга Лорак.

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