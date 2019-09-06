Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:53
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Часы, сумки и одежда за миллионы: СМИ рассказали, как живет дочь Стаса Михайлова

27.6т Читать материал на украинском

Приемная дочь известного российского певца Стаса Михайлова Ева Канчельскис козыряет в соцсетях своей роскошной жизнью.

Как сообщило издание Super, 20-летнюю Еву отправили учиться в Лондон. Сейчас девушка получает образование в Королевском колледже, а о себе отзывается как "russian british".

Часы, сумки и одежда за миллионы: СМИ рассказали, как живет дочь Стаса Михайлова
Часы, сумки и одежда за миллионы: СМИ рассказали, как живет дочь Стаса Михайлова
Новости
"Юля может быть спокойна!" Стало известно, как живет дочь Началовой после смерти матери
Часы, сумки и одежда за миллионы: СМИ рассказали, как живет дочь Стаса Михайлова
Часы, сумки и одежда за миллионы: СМИ рассказали, как живет дочь Стаса Михайлова

Этим летом Ева успела отдохнуть в Монте-Карло, на озере Комо, в Милане, Монако, Антибе, Греции, Сен-Тропе, Италии, Австрии, Швейцарии и на Гоа.

Часы, сумки и одежда за миллионы: СМИ рассказали, как живет дочь Стаса Михайлова
Часы, сумки и одежда за миллионы: СМИ рассказали, как живет дочь Стаса Михайлова
Часы, сумки и одежда за миллионы: СМИ рассказали, как живет дочь Стаса Михайлова
Часы, сумки и одежда за миллионы: СМИ рассказали, как живет дочь Стаса Михайлова

Недавно девушка похвасталась сумкой Hermes Birkin из крокодиловой кожи. Цена такого аксессуара — примерно 6,2 миллиона рублей, поскольку сумку делают из целого крокодила и необходимо дождаться, пока тот вырастет.

Часы, сумки и одежда за миллионы: СМИ рассказали, как живет дочь Стаса Михайлова
Часы, сумки и одежда за миллионы: СМИ рассказали, как живет дочь Стаса Михайлова
Часы, сумки и одежда за миллионы: СМИ рассказали, как живет дочь Стаса Михайлова
Часы, сумки и одежда за миллионы: СМИ рассказали, как живет дочь Стаса Михайлова
Часы, сумки и одежда за миллионы: СМИ рассказали, как живет дочь Стаса Михайлова

У Евы Канчельскис есть часы Rolex. Девушка решила остановить свой выбор на модели Cosmograph Daytona — очень популярной у золотой молодежи. Стоимость таких часов — 2,2 миллиона рублей.

Читайте на OBOZREVATEL материал о том, кому досталось миллиардное состояние певца Иосифа Кобзона и как живут его наследники.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
40
17
Смешно
4
Интересно
10
Печально
15
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Типичная руссишшвайне!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Ну и зачем нам это? Завидуете или пиарите в Украине? И причем тут дочь к артисту. Это все ее заслуги? Фу
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Mega Death
Mega Death
Как притварилась сказка в жизнь. Точнее , в сказочную жизнь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Mega Death, животное, ты очень тупое! Безграмотное ничтожество!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel