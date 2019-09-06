Часы, сумки и одежда за миллионы: СМИ рассказали, как живет дочь Стаса Михайлова

Приемная дочь известного российского певца Стаса Михайлова Ева Канчельскис козыряет в соцсетях своей роскошной жизнью.

Как сообщило издание Super, 20-летнюю Еву отправили учиться в Лондон. Сейчас девушка получает образование в Королевском колледже, а о себе отзывается как "russian british".

Этим летом Ева успела отдохнуть в Монте-Карло, на озере Комо, в Милане, Монако, Антибе, Греции, Сен-Тропе, Италии, Австрии, Швейцарии и на Гоа.

Недавно девушка похвасталась сумкой Hermes Birkin из крокодиловой кожи. Цена такого аксессуара — примерно 6,2 миллиона рублей, поскольку сумку делают из целого крокодила и необходимо дождаться, пока тот вырастет.

У Евы Канчельскис есть часы Rolex. Девушка решила остановить свой выбор на модели Cosmograph Daytona — очень популярной у золотой молодежи. Стоимость таких часов — 2,2 миллиона рублей.

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