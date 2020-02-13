"Часики тикают!" Известная актриса разнесла путинскую Россию

Российская актриса Татьяна Лазарева жестко высказалась о власти России, которая довела страну до нынешнего состояния и продолжает творить беспредел.

Видеообращение Лазарева опубликовала на своей странице в Instagram. Возмутило актрису так называемое дело Сети, по которому были арестованы 11 человек. Их обвинили в подготовке волнений в России (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

"Киану Ривз пришел на "Оскар" со своей мамой. Это так мило. А наши мамы надеются на чудо в ожидании приговора их детям, которые ничего не совершали", – сказала Лазарева.

Она добавила, что молодых людей пытали током.

"Вот такая у нас страна… Я очень люблю свою страну. Я просто ненавижу и презираю тех людей, которые режиссируют эту херню, которая у нас сейчас происходит в стране. Я им хочу сказать, что они не получат "Оскара". И знаете, часики тикают: и у них, и у нас", – подчеркнула актриса

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