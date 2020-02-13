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13 февраля • обновлено в 09:54
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"Часики тикают!" Известная актриса разнесла путинскую Россию

6.3т
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Российская актриса Татьяна Лазарева жестко высказалась о власти России, которая довела страну до нынешнего состояния и продолжает творить беспредел.

Видеообращение Лазарева опубликовала на своей странице в Instagram. Возмутило актрису так называемое дело Сети, по которому были арестованы 11 человек. Их обвинили в подготовке волнений в России (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

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"Киану Ривз пришел на "Оскар" со своей мамой. Это так мило. А наши мамы надеются на чудо в ожидании приговора их детям, которые ничего не совершали", – сказала Лазарева.

Она добавила, что молодых людей пытали током.

"Вот такая у нас страна… Я очень люблю свою страну. Я просто ненавижу и презираю тех людей, которые режиссируют эту херню, которая у нас сейчас происходит в стране. Я им хочу сказать, что они не получат "Оскара". И знаете, часики тикают: и у них, и у нас", – подчеркнула актриса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный музыкант Андрей Макаревич рассказал о травле в России из-за Украины

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Автор
Екатерина Луговская
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Питон Каа
Питон Каа
Фигуранты дела "Сети" все ж таки попались в сети...
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Кто эту падаль слушает????
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-тут она красивше
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