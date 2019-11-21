"Час назад умерла": семья Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке, прокомментировала слухи о смерти артистки.
Родственники актрисы опровергли эту информацию в социальной сети Instagram.
Анастасия Заворотнюк
Рамблер
"Привет! Заворотнюк час назад умерла. Анонимно, пожалуйста", — написала неизвестная в сети отметив, что это точная информация.
"Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без "жареных фактов", тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии", - прокомментировали слухи родственники Заворотнюк.
Эту переписку прислала одна наша знакомая журналистка, желающая нам добра и искренне переживающая, правду ли говорят. Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без "жареных фактов", тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии? И главное - нет, это неправда! Всех неравнодушных снова благодарим за ваши молитвы и добрые слова! P.S. Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается "осведомленный источник". Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать. Всем добра!!!
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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