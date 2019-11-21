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21 ноября • обновлено в 10:32
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"Час назад умерла": семья Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

2.8т
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Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке, прокомментировала слухи о смерти артистки.

Родственники актрисы опровергли эту информацию в социальной сети Instagram.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

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"Привет! Заворотнюк час назад умерла. Анонимно, пожалуйста", — написала неизвестная в сети отметив, что это точная информация.
"Час назад умерла": семья Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы
"Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без "жареных фактов", тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии", - прокомментировали слухи родственники Заворотнюк.

Эту переписку прислала одна наша знакомая журналистка, желающая нам добра и искренне переживающая, правду ли говорят. Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без "жареных фактов", тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии? И главное - нет, это неправда! Всех неравнодушных снова благодарим за ваши молитвы и добрые слова! P.S. Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается "осведомленный источник". Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать. Всем добра!!!

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Персона
Анастасия Заворотнюк
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