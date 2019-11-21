"Час назад умерла": семья Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке, прокомментировала слухи о смерти артистки.

Родственники актрисы опровергли эту информацию в социальной сети Instagram.

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk) 20 Ноя 2019 в 11:16 PST

Как сообщал OBOZREVATEL:

В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.

Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.

В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.

21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.