Чапкис впервые раскрыл подробности о своей семье: где сейчас его дети и внуки

90-летний украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис впервые раскрыл подробности о своей семье.

Так, у шоумена есть сын и дочка, а также четверо внуков. Все они живут за границей. Наследники Чапкиса имеют свой бизнес и являются учредителями собственных танцевальных школ под названием "Чапкис бенд". Об этом танцор рассказал в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Выяснилось, что дочь Чапкиса Лилия имеет балетную школу в Италии. Ее старшая дочка Анна (40 лет, – Ред.) тоже проживает в Италии, где снимается в кино и участвует в модельных съемках. Также у Лилии есть младшая дочь – Виктория, которая училась в Киеве, но сейчас живет в Италии.

Григорий Чапкис с сыном Грегором и внучкой Витторией. Скриншот видео

Сын хореографа Грегор, в свою очередь, руководит школой танцев в Сан-Франциско, США. Он женат и воспитывает двоих детей. Его супруга каждый день присылает фото внуков Григорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 90-летний Григорий Чапкис женился в четвертый раз. Его избранницей стала женщина, которая моложе него на 52 года.