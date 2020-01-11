89-летний Чапкис стал жертвой аферистов: подробности

Известный хореограф Григорий Чапкис стал жертвой мошенников, которые пытались использовать его имя и высокий уровень доверия украинцев к бренду "1+1" для рекламы сомнительных в Украине товаров и услуг.

В частности, речь идет о медицинских препаратах, которые якобы гарантируют продление молодости. Злоумышленники использовали фрагменты изображений, которые принадлежат телеканалу "1+1" и распространяли псевдо-интервью Чапкиса, в котором он якобы рассказывал о преимуществах препарата. Об этом сообщает "ТСН.ua".

Григорий Чапкис Фото: instagram/gregory_chapkis

Отмечается, что это интервью не соответствует действительности и с таким содержанием никогда не выходило на телеканале. Поэтому украинцев призывают быть бдительными и не покупать медицинские препараты без консультации с врачом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хореограф Григорий Чапкис откровенно рассказал о сексе в 89 лет, а также о 38-летней любовнице.

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