Чапкис после госпитализации заявил, что боится смерти

Известный хореограф 90-летний Григорий Чапкис, который ранее попал в больницу с двухсторонним воспалением легких, подробно рассказал о своем состоянии. По его словам, единственное, что его пугает, – это смерть.

Знаменитость заявил, что зависит от Бога и не хочет, чтобы ему стало хуже. Так, при кашле у него возникает первая мысль о смерти, и ему становится очень страшно. Об этом Чапкис сообщил в интервью изданию "Гордон".

Как стало известно, тест на коронавирус у Чапкиса отрицательный. Но все же он опасается того, что болезнь может присутствовать в его организме и он мог заразить свою жену.

Мужчина отметил, что больше всего сейчас переживает за возлюбленную, ведь он "обещал сделать ее счастливой, а тут такие проблемы".

Кроме того, хореограф добавил, что на данный момент у него абсолютно отсутствует аппетит, есть слабость и сильный страх.

Напомним, Григорий Чапкис – это советский и украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины.

В 16-летнем возрасте началась профессиональная карьера знаменитости.

В феврале 1946 года его зачислили артистом балета в Государственный ансамбль песни и танца Украины под руководством Л. Д. Чернышевой (в настоящее время – Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени П. Вирского).

За 26 лет работы в этом художественном коллективе он был задействован почти во всех его хореографических постановках, участвовал в 70 зарубежных гастрольных поездках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын популярного 90-летнего украинского танцовщика Григория Чапкиса 41-летний Грег прокомментировал брак отца с супругой, младше на 52 года.