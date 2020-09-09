Чак Норрис выступил с неожиданным призывом к россиянам. Видео

Юля Ухина Люди 19:33, 9.09.2020 Обновлено: 19:34, 9.09.2020

Американский актер Чак Норрис поздравил жителей Якутска (Россия) с предстоящим Днем города и призвал их не оставлять мусор в лесах.

Соответствующее видео было опубликовано местным порталом NewsYkt (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы. Берегите себя, всего наилучшего, ваш друг Чак Норрис", – заявил он.

День города в Якутске будет праздноваться 13 сентября. Городу исполнится 388 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чак Норрис записал видеообращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко. В нем актер предупредил, что заставит его плакать.

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