Чак Норрис выступил с неожиданным призывом к россиянам. Видео

Американский актер Чак Норрис поздравил жителей Якутска (Россия) с предстоящим Днем города и призвал их не оставлять мусор в лесах.

Соответствующее видео было опубликовано местным порталом NewsYkt (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы. Берегите себя, всего наилучшего, ваш друг Чак Норрис", – заявил он.

День города в Якутске будет праздноваться 13 сентября. Городу исполнится 388 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чак Норрис записал видеообращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко. В нем актер предупредил, что заставит его плакать.