Чак Норрис обратился к Лукашенко: предупредил, что заставит его плакать

Мирослав Семенюк Люди 12:54, 15.08.2020

Легендарный голливудский актер Чак Норрис, которому уже исполнилось 80 лет, записал видеообращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В видео, опубликованном на YouTube, Норрис заявил, что хочет сказать "пару слов для Саши по кличке "Саша ноль процентов" и "Мистер Таракан".

"Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я, плачет лук. Поэтому, если ты не прекратишь то, что ты делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать", – отметил герой боевиков 90-х.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы 30 Seconds to Mars, актер и певец Джаред Лето поддержал белорусов, которые вышли на улицы из-за несогласия с результатами выборов президента.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Беларусь передала России вагнеровцев: Зеленский предупредил о трагических последствиях

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Киев с 17 августа переходит в "желтую" зону из-за COVID-19: что это значит и как изменится жизнь

Ярош призвал сплотиться вокруг партии Порошенко "Европейская Солидарность"

Беларусь охватила новая волна забастовок после заявления Тихановской. Фото и видео