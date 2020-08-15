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Чак Норрис обратился к Лукашенко: предупредил, что заставит его плакать

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Люди
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Чак Норрис записал видеообращение к Лукашенко

Чак Норрис записал видеообращение к Лукашенко.

Легендарный голливудский актер Чак Норрис, которому уже исполнилось 80 лет, записал видеообращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В видео, опубликованном на YouTube, Норрис заявил, что хочет сказать "пару слов для Саши по кличке "Саша ноль процентов" и "Мистер Таракан".

"Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я, плачет лук. Поэтому, если ты не прекратишь то, что ты делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать", – отметил герой боевиков 90-х.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы 30 Seconds to Mars, актер и певец Джаред Лето поддержал белорусов, которые вышли на улицы из-за несогласия с результатами выборов президента.

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