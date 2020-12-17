Чак Норрис о современных героях, богатстве и новом увлечении. Эксклюзивное интервью для OBOZREVATEL

Легендарный спортсмен, актер, писатель Чак Норрис не перестает удивлять своих фанатов новыми увлечениями. Несмотря на свой 80-летний возраст, звезда ведет активный образ жизни. А недавно Норрис начал сотрудничать с разработчиками знаменитой видеоигры World of Tanks.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL кумир миллионов людей по всему миру рассказал, что его объединяет с видеоигрой, какие предпочитает смотреть фильмы и с кем дружит из супергероев прошлого. А еще он поделился личной историей о знакомстве со своей женой Дженой и откровенно поведал о том, что помогает им уже почти 24 года сохранять счастливый брак. Также Чак Норрис назвал свои правила жизни, которыми хотел бы вдохновить читателей OBOZREVATEL.

– За свою выдающуюся карьеру вы участвовали во многих больших и высокобюджетных кинопроектах. Что привлекло вас в новом, "видеоигровом" проекте, созданном совместно с командой Wargaming?

– Я служил в вооруженных силах, и эти годы стали началом моей карьеры в боевых искусствах и кино. World of Tanks – это игра, посвященная танковым боям середины ХХ века, и в ней есть американская техника времен моей службы. Так что у меня есть некие точки соприкосновения с этой игрой. Кроме того, World of Tanks позволяет вам весело провести время, виртуально подстреливая других игроков (и наоборот), и попутно узнать много нового о военной истории. И наконец, ребята из Wargaming по-настоящему увлечены своей работой: танки такие же, как настоящие. А я ценю усердную работу.

– Вы снялись в новогоднем ролике, посвященном игровому событию в World of Tanks. Можете ли вы поделиться, как проходило его создание? Повлияла ли пандемия на процесс съемок?

– Событие "Новогоднее наступление" в World of Tanks ежегодно начинается в декабре. Оно венчает год и предлагает массу подарков и особую атмосферу. Неудивительно, что игрокам это нравится. Надеюсь, они рады на этот раз встретить виртуального Чака Норриса у елки.

В трейлере "Новогоднее наступление – 2021" я играю стража, который приходит на помощь ключевому персонажу и следит за тем, чтобы празднование прошло так, как задумано. Ладно, если вы еще не видели, осторожно: впереди спойлеры! В горах есть небольшой городок, и его жители собираются начать новогоднюю вечеринку. Но кошка застревает на вершине елки. И вот здесь появляется мой персонаж. Чтобы спасти пушистую, он помогает ей, как Чак Норрис. Он поднимает массивный танк, и кошка скользит по его стволу. На YouTube кто-то прокомментировал, что "Чак Норрис не поднимал танк – он толкал Землю вниз". Мне нравится.

Кадр из проморолика игры World of Tanks. Пресс-служба Чака Норриса

Что касается съемок, то мы снимали ролик в Далласе, Техас, в течение двух дней. В первый день записали закадровый голос для командира Чака. Это командир танка, образ которого списан с меня, он идет в награду. Также была и фотосессия. Второй день был посвящен самому видео.

Мне было очень приятно участвовать в съемке, несмотря на все меры предосторожности, которые нам пришлось предпринять из-за COVID. Надеюсь, вам понравится видео. Кроме того, не забудьте надеть маски и продезинфицировать руки. Убедительно прошу вас.

– Кроме ролика, в саму игру World of Tanks добавили виртуального Чака Норриса, который станет командиром танка и которого вы озвучили. Это ваш первый опыт в озвучке игрового персонажа? Помог ли вам ваш военный опыт в этом?

– Мы записали около 260 фраз для командира Чака. Это отчасти стандартные реплики про выстрелы и рикошеты, а отчасти – кастомные, которые ребята из Wargaming создали специально для моего персонажа. Одна из моих любимых: "Даже ядовитые змеи умирают, когда кусают меня. У врага нет шансов". Если в вашем танке находится командир Чак, вы услышите это, когда начнется бой.

Это был мой первый опыт озвучивания персонажа видеоигры. И, да, мне в очередной раз пригодился мой опыт службы в армии: я быстро подбирал нужную интонацию для реплик.

Кадр из проморолика игры World of Tanks. Пресс-служба Чака Норриса

– Вы служили в ВВС США, сейчас вновь возвращаетесь в военное амплуа, хоть и виртуальное. Хотели ли вы когда-то стать танкистом? И какие танки в игре вам нравятся?

– Я не думал серьезно о том, чтобы стать танкистом, но должен сказать, что эти машины впечатляют. Я служил в ВВС в 1958-1962 годах и много раз видел M48 Patton. В то время это была основная машина. И когда вы видите этот танк в реальной жизни, то понимаете: это очень прочный стальной зверь. И вот это заставляет вас каждый раз задумываться о том, чтобы стать танкистом и кататься на нем. Что ж, теперь у нас есть командир Чак, и это что-то вроде воплощения мечты.

Как американский патриот, я предпочитаю американскую военную технику. Было интересно также взглянуть на знаменитые советские машины времен Второй мировой войны – КВ, ИС и Т-34-85, сыгравшие ключевую роль. Поскольку все машины выглядят как настоящие, их осмотр в ангаре игры похож на посещение военного музея.

– Многие говорят, что компьютерные игры – развлечение для молодых. Вам 80 лет, и вы амбассадор новогоднего игрового события в World of Tanks. По-вашему, видеоигры – это для кого?

– Что ж, я был поражен, когда ребята из Wargaming сказали мне, что среднестатистический игрок World of Tanks в США старше 50 лет. И это, в общем-то, ответ на вопрос: зрелые мужчины могут массово играть и получать от этого удовольствие. Думаю, сейчас видеоигры настолько распространены, что найдется игра для каждого. Молодым людям могут быть интересны более быстрые и эффектные игры. Людей постарше привлекает средний темп, реализм и более тактический подход. С другой стороны, мне сказали, что в Украине средний возраст "танкиста" – 30 с лишним лет, так что думайте сами. Полагаю, здесь много факторов. Как бы то ни было, многие из нас в детстве играли в солдатиков, а потом увлеклись военными играми.

Моему младшему сыну Дакоте 19 лет, он и его приятели собираются в нашей гостиной и играют в видеоигры. Им нравится World of Tanks! Приятно видеть, как они так весело проводят время.

Чак Норрис на съемках ролика к игре World of Tanks. Пресс-служба Чака Норриса

– В современном мире аналоговых героев заменили цифровые. Раньше герои демонстрировали свои навыки и физическую силу, сейчас все заменяет компьютерная графика и спецэффекты. Как вы к этому относитесь? Что, по вашему мнению, нас ждет в будущем?

– У меня дома есть целая медиакомната, где я могу, расслабившись, посмотреть хорошее кино, например, боевики с хорошим сюжетом. В современном кино уровень спецэффектов и CGI (computer-generated imagery, или "изображения, сгенерированные компьютером") просто выдающийся. Особенно если сравнивать с моим детством и даже с временами, когда я снимался в боевиках и сериале "Уокер, техасский рейнджер".

Несмотря на сегодняшние технические возможности, лично я предпочитаю хорошие боевики, где играют настоящие люди.

– Пятерка супергероев прошлого: Чак Норрис, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен. Насколько вы все близки и поддерживаете ли дружеские отношения?

– Я хорошо знаком и дружу со Сталлоне, Шварценеггером, Ван Даммом и Лундгреном более 40 лет. Все они отличные ребята, которых я очень уважаю. И каждый из них проделал великолепную работу, выбирая правильные сценарии и оставаясь верным своим персонажам как героям боевиков. В этом отчасти секрет и моего успеха в кино и на телеэкранах.

Я надеюсь увидеть больше молодых ребят, которые разделяют эту философию, где хорошие парни побеждают и где добро торжествует в битве со злом. Каждый парень и каждая девушка нуждаются в герое на экране, которому хотят соответствовать. И я старался соответствовать этому образу и играть эту ролевую модель в своих фильмах и сериалах.

– Со своей второй женой вы в счастливом браке уже больше 20 лет. Вам повезло – вы встретили любовь всей своей жизни. Как вы считаете, если человек не встретил ту единственную, ее стоит искать всю жизнь, меняя жен, или есть какой-то предел в поисках?

– Джена и я познакомились в 1997 году в суши-ресторане в Далласе. Нас познакомил мой лучший друг. В то время я как раз снимался в "Уокере, техасском рейнджере" и был на вершине своей карьеры. Имея все, я все еще ощущал пустоту внутри себя и чувствовал, что мне чего-то не хватает. Мне понадобилось почти 60 лет, чтобы найти ту единственную.

Мы вместе уже почти 24 года и недавно отпраздновали 22-ю годовщину свадьбы. У нас у обоих 7 замечательных детей: мои трое – Майк, Эрик и Дина, ее двое – Келли и Тим, и наши 19-летние близнецы – Дакота и Дэниэл. И еще у нас 13 чудесных внуков в возрасте от 7 до 29 лет.

Я бы сказал, что нужно ждать, пока Бог приведет того самого человека в вашу жизнь. Вы будете просто знать, что он или она – тот или та самая, единственная для вас. Мы с Дженой не только лучшие друзья, в центре нашего союза – Бог и знание того, что общение, приверженность и безусловная любовь – это ключ к хорошему браку.

Чак Норрис с женой Дженой. Пресс-служба Чака Норриса

– Насколько вы богатый человек? Сколько вообще нужно денег для счастья?

Деньги – это не то, что делает человека счастливым, хоть и является необходимым для жизни и дает комфорт и спокойствие. Они могут, но не должны быть тем, ради чего мы живем, и тем, что, как мы думаем, делает нас по-настоящему счастливыми.

Некоторые из самых богатых людей, которых я знаю, также и самые несчастные. Поэтому важно помнить, что все деньги в мире не могут скрасить недостаточность внутри себя.

Помимо нашей семьи, Джена и я получаем глубочайшее удовольствие от помощи другим. Наша цель в жизни – помогать детям через фонд KickStart Kids. Он обучает характеру детей средних школ через карате. В нашей программе сейчас более 10 000 детей, а за последние 30 лет выпустилось 105 000 учеников. Многие возвращаются, чтобы обучать новых детей, большинство поступают в колледж, где стремятся к собственному успеху.

– Топ правил жизни от Чака Норриса.

– Это хороший вопрос! Я с удовольствием поделюсь своими принципами жизни, которые разработал за годы тренировок и которым я всегда следую. Надеюсь, они вдохновят читателей.