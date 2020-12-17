Чак Норрис о современных героях, богатстве и новом увлечении. Эксклюзивное интервью для OBOZREVATEL

Лариса Гуменюк Люди 19:00, 17.12.2020

Легендарный спортсмен, актер, писатель Чак Норрис не перестает удивлять своих фанатов новыми увлечениями. Несмотря на свой 80-летний возраст, звезда ведет активный образ жизни. А недавно Норрис начал сотрудничать с разработчиками знаменитой видеоигры World of Tanks.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL кумир миллионов людей по всему миру рассказал, что его объединяет с видеоигрой, какие предпочитает смотреть фильмы и с кем дружит из супергероев прошлого. А еще он поделился личной историей о знакомстве со своей женой Дженой и откровенно поведал о том, что помогает им уже почти 24 года сохранять счастливый брак. Также Чак Норрис назвал свои правила жизни, которыми хотел бы вдохновить читателей OBOZREVATEL.

За свою выдающуюся карьеру вы участвовали во многих больших и высокобюджетных кинопроектах. Что привлекло вас в новом, "видеоигровом" проекте, созданном совместно с командой Wargaming?

– Я служил в вооруженных силах, и эти годы стали началом моей карьеры в боевых искусствах и кино. World of Tanks – это игра, посвященная танковым боям середины ХХ века, и в ней есть американская техника времен моей службы. Так что у меня есть некие точки соприкосновения с этой игрой. Кроме того, World of Tanks позволяет вам весело провести время, виртуально подстреливая других игроков (и наоборот), и попутно узнать много нового о военной истории. И наконец, ребята из Wargaming по-настоящему увлечены своей работой: танки такие же, как настоящие. А я ценю усердную работу.

Вы снялись в новогоднем ролике, посвященном игровому событию в World of Tanks. Можете ли вы поделиться, как проходило его создание? Повлияла ли пандемия на процесс съемок?

– Событие "Новогоднее наступление" в World of Tanks ежегодно начинается в декабре. Оно венчает год и предлагает массу подарков и особую атмосферу. Неудивительно, что игрокам это нравится. Надеюсь, они рады на этот раз встретить виртуального Чака Норриса у елки.

В трейлере "Новогоднее наступление – 2021" я играю стража, который приходит на помощь ключевому персонажу и следит за тем, чтобы празднование прошло так, как задумано. Ладно, если вы еще не видели, осторожно: впереди спойлеры! В горах есть небольшой городок, и его жители собираются начать новогоднюю вечеринку. Но кошка застревает на вершине елки. И вот здесь появляется мой персонаж. Чтобы спасти пушистую, он помогает ей, как Чак Норрис. Он поднимает массивный танк, и кошка скользит по его стволу. На YouTube кто-то прокомментировал, что "Чак Норрис не поднимал танк – он толкал Землю вниз". Мне нравится.

Кадр из проморолика игры World of Tanks.
Пресс-служба Чака Норриса

Что касается съемок, то мы снимали ролик в Далласе, Техас, в течение двух дней. В первый день записали закадровый голос для командира Чака. Это командир танка, образ которого списан с меня, он идет в награду. Также была и фотосессия. Второй день был посвящен самому видео.

Мне было очень приятно участвовать в съемке, несмотря на все меры предосторожности, которые нам пришлось предпринять из-за COVID. Надеюсь, вам понравится видео. Кроме того, не забудьте надеть маски и продезинфицировать руки. Убедительно прошу вас.

Кроме ролика, в саму игру World of Tanks добавили виртуального Чака Норриса, который станет командиром танка и которого вы озвучили. Это ваш первый опыт в озвучке игрового персонажа? Помог ли вам ваш военный опыт в этом?

– Мы записали около 260 фраз для командира Чака. Это отчасти стандартные реплики про выстрелы и рикошеты, а отчасти – кастомные, которые ребята из Wargaming создали специально для моего персонажа. Одна из моих любимых: "Даже ядовитые змеи умирают, когда кусают меня. У врага нет шансов". Если в вашем танке находится командир Чак, вы услышите это, когда начнется бой.

Это был мой первый опыт озвучивания персонажа видеоигры. И, да, мне в очередной раз пригодился мой опыт службы в армии: я быстро подбирал нужную интонацию для реплик.

Кадр из проморолика игры World of Tanks.
Пресс-служба Чака Норриса

Вы служили в ВВС США, сейчас вновь возвращаетесь в военное амплуа, хоть и виртуальное. Хотели ли вы когда-то стать танкистом? И какие танки в игре вам нравятся?

– Я не думал серьезно о том, чтобы стать танкистом, но должен сказать, что эти машины впечатляют. Я служил в ВВС в 1958-1962 годах и много раз видел M48 Patton. В то время это была основная машина. И когда вы видите этот танк в реальной жизни, то понимаете: это очень прочный стальной зверь. И вот это заставляет вас каждый раз задумываться о том, чтобы стать танкистом и кататься на нем. Что ж, теперь у нас есть командир Чак, и это что-то вроде воплощения мечты.

Как американский патриот, я предпочитаю американскую военную технику. Было интересно также взглянуть на знаменитые советские машины времен Второй мировой войны – КВ, ИС и Т-34-85, сыгравшие ключевую роль. Поскольку все машины выглядят как настоящие, их осмотр в ангаре игры похож на посещение военного музея.

Многие говорят, что компьютерные игрыразвлечение для молодых. Вам 80 лет, и вы амбассадор новогоднего игрового события в World of Tanks. По-вашему, видеоигрыэто для кого?

– Что ж, я был поражен, когда ребята из Wargaming сказали мне, что среднестатистический игрок World of Tanks в США старше 50 лет. И это, в общем-то, ответ на вопрос: зрелые мужчины могут массово играть и получать от этого удовольствие. Думаю, сейчас видеоигры настолько распространены, что найдется игра для каждого. Молодым людям могут быть интересны более быстрые и эффектные игры. Людей постарше привлекает средний темп, реализм и более тактический подход. С другой стороны, мне сказали, что в Украине средний возраст "танкиста" – 30 с лишним лет, так что думайте сами. Полагаю, здесь много факторов. Как бы то ни было, многие из нас в детстве играли в солдатиков, а потом увлеклись военными играми.

Моему младшему сыну Дакоте 19 лет, он и его приятели собираются в нашей гостиной и играют в видеоигры. Им нравится World of Tanks! Приятно видеть, как они так весело проводят время.

Чак Норрис на съемках ролика к игре World of Tanks.
Пресс-служба Чака Норриса

В современном мире аналоговых героев заменили цифровые. Раньше герои демонстрировали свои навыки и физическую силу, сейчас все заменяет компьютерная графика и спецэффекты. Как вы к этому относитесь? Что, по вашему мнению, нас ждет в будущем?

– У меня дома есть целая медиакомната, где я могу, расслабившись, посмотреть хорошее кино, например, боевики с хорошим сюжетом. В современном кино уровень спецэффектов и CGI (computer-generated imagery, или "изображения, сгенерированные компьютером") просто выдающийся. Особенно если сравнивать с моим детством и даже с временами, когда я снимался в боевиках и сериале "Уокер, техасский рейнджер".

Несмотря на сегодняшние технические возможности, лично я предпочитаю хорошие боевики, где играют настоящие люди.

Пятерка супергероев прошлого: Чак Норрис, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен. Насколько вы все близки и поддерживаете ли дружеские отношения?

– Я хорошо знаком и дружу со Сталлоне, Шварценеггером, Ван Даммом и Лундгреном более 40 лет. Все они отличные ребята, которых я очень уважаю. И каждый из них проделал великолепную работу, выбирая правильные сценарии и оставаясь верным своим персонажам как героям боевиков. В этом отчасти секрет и моего успеха в кино и на телеэкранах.

Я надеюсь увидеть больше молодых ребят, которые разделяют эту философию, где хорошие парни побеждают и где добро торжествует в битве со злом. Каждый парень и каждая девушка нуждаются в герое на экране, которому хотят соответствовать. И я старался соответствовать этому образу и играть эту ролевую модель в своих фильмах и сериалах.

Со своей второй женой вы в счастливом браке уже больше 20 лет. Вам повезловы встретили любовь всей своей жизни. Как вы считаете, если человек не встретил ту единственную, ее стоит искать всю жизнь, меняя жен, или есть какой-то предел в поисках?

– Джена и я познакомились в 1997 году в суши-ресторане в Далласе. Нас познакомил мой лучший друг. В то время я как раз снимался в "Уокере, техасском рейнджере" и был на вершине своей карьеры. Имея все, я все еще ощущал пустоту внутри себя и чувствовал, что мне чего-то не хватает. Мне понадобилось почти 60 лет, чтобы найти ту единственную.

Мы вместе уже почти 24 года и недавно отпраздновали 22-ю годовщину свадьбы. У нас у обоих 7 замечательных детей: мои трое – Майк, Эрик и Дина, ее двое – Келли и Тим, и наши 19-летние близнецы – Дакота и Дэниэл. И еще у нас 13 чудесных внуков в возрасте от 7 до 29 лет.

Я бы сказал, что нужно ждать, пока Бог приведет того самого человека в вашу жизнь. Вы будете просто знать, что он или она – тот или та самая, единственная для вас. Мы с Дженой не только лучшие друзья, в центре нашего союза – Бог и знание того, что общение, приверженность и безусловная любовь – это ключ к хорошему браку.

Чак Норрис с женой Дженой.
Пресс-служба Чака Норриса

Насколько вы богатый человек? Сколько вообще нужно денег для счастья?

Деньги – это не то, что делает человека счастливым, хоть и является необходимым для жизни и дает комфорт и спокойствие. Они могут, но не должны быть тем, ради чего мы живем, и тем, что, как мы думаем, делает нас по-настоящему счастливыми.

Некоторые из самых богатых людей, которых я знаю, также и самые несчастные. Поэтому важно помнить, что все деньги в мире не могут скрасить недостаточность внутри себя.

Помимо нашей семьи, Джена и я получаем глубочайшее удовольствие от помощи другим. Наша цель в жизни – помогать детям через фонд KickStart Kids. Он обучает характеру детей средних школ через карате. В нашей программе сейчас более 10 000 детей, а за последние 30 лет выпустилось 105 000 учеников. Многие возвращаются, чтобы обучать новых детей, большинство поступают в колледж, где стремятся к собственному успеху.

Топ правил жизни от Чака Норриса.

– Это хороший вопрос! Я с удовольствием поделюсь своими принципами жизни, которые разработал за годы тренировок и которым я всегда следую. Надеюсь, они вдохновят читателей.

  1. Я буду заниматься развитием своего потенциала по максимуму всеми возможными способами.

  2. Я забуду ошибки прошлого и буду работать над большими достижениями.

  3. Я всегда буду в позитивном состоянии духа и буду делиться им с каждым.

  4. Я буду постоянно работать над приумножением любви, счастья и верности в моей семье и признанием того, что ни один успех не может компенсировать неудач или провалов дома.

  5. Я буду работать на благо всех людей и делать так, чтобы они чувствовали себя достойными.

  6. Если я не могу сказать ничего хорошего про человека, я не буду говорить ничего.

  7. Я буду тратить столько времени на совершенствование себя, что у меня не будет времени критиковать других.

  8. Я всегда буду восторгаться успехами других, как своими собственными.

  9. Я буду придерживаться непредвзятого отношения к точке зрения другого человека, но при этом буду твердо придерживаться того, что считаю правдой и честностью.

  10. Я буду уважать тех, кто наделен властью, и всегда буду демонстрировать это уважение.

  11. Я всегда буду верен Богу, моей стране, моей семье и моим друзьям.

  12. Я буду оставаться целеустремленным на протяжении всей своей жизни, потому что позитивный настрой помогает моей семье, моей стране и мне самому.

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