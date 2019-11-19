Cестра Тимати, дочь Меладзе и внучка Боярского: как выглядят повзрослевшие наследницы звезд

18 ноября в Москве прошел традиционный Бал дебютанток Tatler. В этом году на бал пришли наследницы известных семей – Катерина Боярская, Арина Меладзе, Анастасия Черномырдина и другие.

OBOZREVATEL покажет, как выросли и повзрослели новые представители знаменитых фамилий.

Арина Меладзе

Арина Меладзе фото: INSTAGRAM.COM/MELADZEARINA/

Арина Меладзе - 16-летняя дочь Валерия Меладзе и его бывшей жены Ирины – дебютировала на бале вслед за своими сестрами – Ингой и Софией. Девушка учится в 11 классе частной школы. Увлекается химией и биологией.

Софико, Арина, Ирина, Инга Меладзе фото: hellomagazine.com

На бал она решилась, так как всех ее кавалеров "не одобряет" папа. По мнению Валерия Меладзе, избранник Арины должен быть "ответственным, честным, добрым, щедрым, иметь чувство юмора". И конечно, уметь говорить "здравствуйте" и "спасибо" по-грузински.

Катерина Боярская

Катерина Боярская фото: hellomagazine.com

Дедушка 20-летней Катерины Боярской – народный артист РСФСР и мушкетер Михаил Боярский. Сама же Катерина Боярская мечтает связать свою жизнь с музыкой, однако пока не определилась с конкретным направлением. Девушка считает себя главной фанаткой Бритни Спирс.

Анастасия Черномырдина

Анастасия Черномырдина фото: hellomagazine.com

Анастасия Черномырдина – внучка премьер-министра России Виктора Черномырдина. Девушке 21 год. Учится на философском факультете МГУ, увлекается рыбалкой. Также она страстная поклонница верховой езды.

Елизавета Яковлева

Елизавета Яковлева фото: INSTAGRAM.COM/YAQOVLEVA

Дедушка 15-летней Елизаветы Яковлевой – народный артист СССР Юрий Яковлев, а прадедушка – народный артист СССР Аркадий Райкин. Елизавета Яковлева – девушка серьезная: она заботится об экологии и увлекается астрофизикой. Первой в своей семье она взялась за сортировку мусора.

Анна Юнусова

Анна Юнусова фото: INSTAGRAM.COM/ANNAYUNI__

16-летняя Анна Юнусова всем известна как сестра главной звезды Black Star – Тимати (Тимур Юнусов). Тем не менее, она и сама довольно интересная личность. Анна Юнусова мечтает продвигать современное азиатское искусство – сериалы "Отряд "Хваран" и фильмы Ким Ки Дука.

Анна Юнусова фото: vokrug.tv

Стажировалась в архитектурном бюро Charles Brice Architects в Лондоне.

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