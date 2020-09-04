Cъемки "Бэтмена" приостановили из-за COVID-19 у Паттинсона

Карина Бондаренко Люди 07:25, 4.09.2020

Съемки фильма "Бэтмен" снова приостановили из-за COVID-19 у одного из актеров. Согласно сообщениям американских СМИ, коронавирусом заразился Роберт Паттинсон.

Теперь 34-летний актер будет находиться на самоизоляции в течении двух недель, прежде чем возобновятся съемки, сообщает издание The Guardian.

"У одного из участников производства "Бэтмена" положительный результат на COVID-19, и он изолируется в соответствии с установленными протоколами. Съемка временно приостановлена", – сообщил представитель голливудской студии Warner Bros, не назвав имя актера.

Ранее производство фильма, которое проходит в Великобритании, приостанавливалось в марте из-за пандемии и национальной изоляции. Съемки возобновились только три дня назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Warner Bros официально назначила популярного актера, которого миллионы фанаток полюбили как Эдварда Каллена из "Сумерек", Роберта Паттинсона на роль Бэтмена.

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