Cбежавшая в Москву Maruv сплясала перед россиянами: видео

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), c которой не подписали контракт для участия в конкурсе, поехала в Москву и выступила на российской радиостанции "ENERGY".

Так, видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Maruv_singer. На нем звезда исполняла песню "For You" и плясала (видео смотрите ниже).

MARUV Фото: instagram/maruvofficial

MARUV Фото: instagram/maruvofficial

Отметим, что певица отправилась в Россию сразу же после того, как победила на украинской премии Yuna в таких категориях: "Открытие года", "Лучший дуэт", "Лучшая песня на иностранном языке", "Лучший электронный хит".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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