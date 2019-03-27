Cбежавшая в Москву Maruv сплясала перед россиянами: видео

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), c которой не подписали контракт для участия в конкурсе, поехала в Москву и выступила на российской радиостанции "ENERGY".
Так, видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Maruv_singer. На нем звезда исполняла песню "For You" и плясала (видео смотрите ниже).
MARUV
Фото: instagram/maruvofficial
MARUV
Фото: instagram/maruvofficial
• • #взаимнофоловлю #followme #follow4follow #followforfollow #followback #followher #followhim #followall #follows #maruv #instatag #teamfollowback #pleasefollow #pleasefollowme #followbackteam #follower #following #followers #followalways #взаимнаяподписка #followbackalways #followforlike #followmeplease #followplease #followus #follow4like #follow4followback
Отметим, что певица отправилась в Россию сразу же после того, как победила на украинской премии Yuna в таких категориях: "Открытие года", "Лучший дуэт", "Лучшая песня на иностранном языке", "Лучший электронный хит".
Как сообщал OBOZREVATEL:
После победы в Нацотборе на Евровидение MARUV дали 24 часа, чтобы отказаться от запланированных гастролей в РФ.
Певица заявила, что ради участия в песенном конкурсе она готова отказаться от концертов в России.
Контракт с MARUV не был подписан — с целью избежания чрезмерной политизации конкурса, так как вокруг нее разгорелся скандал с гастролями в стране-агрессоре.
В "Суспільному" подчеркнули, что исполнительница действительно одержала победу в результате честной борьбы, однако у представителя Украины на международной арене также есть обязательства.
Член наблюдательного совета "Суспільного" Виктор Таран озвучил конкретные пункты договора, по которым не пришли к согласию стороны. По его словам, MARUV отказалась из-за требования прекратить гастролировать в России и представить на конкурсе позицию Украины.
Свое мнение по окончанию переговоров написала в Facebook и MARUV. По ее словам, главной причиной являются не гастроли в РФ, так как от них команда певицы могла отказаться. Проблематичными же якобы стали другие условия.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!