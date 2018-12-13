C Лорак, Киркоровым и Лазаревым: российский певец устроил шикарный день рождения в Москве

В ночь с 11 на 12 декабря российский певец Emin (Эмин Алагаров) отметил свой 39-ый день рождения в московском ресторане Backstage.

Так, поздравить артиста с этой знаменательной датой пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и украинская певица Ани Лорак. Так, на видео, опубликованном в сети, они мило позировали для фотографов. Певица появилась на мероприятии в блестящих штанах с завышенной талией и прозрачной черной блузе.

К слову, Ани Лорак может считаться близким другом Эмина. Они часто поют дуэтом и получают совместные награды.

Также среди гостей были такие российские звезды, как Филлип Киркоров, Сергей Лазарев, Юлия Ковальчук с мужем Алексеем Чумаковым, певица Зара, Валерия с мужем Йосифом Пригожиным, Григорий Лепс и многие другие.

Разумеется, что на дне рождения присутствовала и жена Эмина Алена Гаврилова. Влюбленные поженились этим летом, а несколько месяцев спустя стало известно, что супруги ждут ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ани Лорак вместе с дочерью погуляла на дне рождения дочери Филиппа Киркорова. По случаю 7-летия Аллы-Виктории артист устроил пышную вечеринку. Праздник проходил в стиле известной книги о Гарри Поттере.