Бывший священник из "Дома-2" напал с ножом на паломника монастыря

33-летний экс-священник Вальтер Соломенцев, запомнившийся зрителям по участию в шоу "Дом-2", напал на паломника монастыряи нанес ему ножевые ранения.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда". По словам инсайдеров, пострадавший оказался сотрудником Саввино-Сторожевского монастыря. Мужчину доставили в одну из звенигородских больниц, где он рассказал, что познакомился с Вальтером недалеко от монастыря, вместе они начали употреблять алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт, и незнакомец взялся за нож.

"Я в тот вечер увидел его впервые, мы разговорились о монастыре. Я приехал сюда спасать душу, помогать по хозяйству и молиться. Вальтер рассказывал, что он был священником, но я помню не все события. Помню, что мы что-то пили, потом поругались и подрались. К сожалению, я не знал, что у него с собой был нож", – рассказал пострадавший.

При этом паломник не захотел писать заявление на нападавшего, считая, что это будет "не по-христиански". В полиции пояснили, что уже возбудили уголовное дело, поэтому сторонам необходимо будет подписать документы о примирении сторон.

33-летний Вальтер Соломенцев утверждает, что ранее служил храме Покрова Пресвятой Богородицы, у него была жена и двое детей. Однако в 2016 году его лишил сана, после чего он ушел из семьи. Затем экс-священник попал в реалити-шоу "Дом-2", где он стремился поцеловать ведущую Ольгу Бузову. Также он активно флиртовал со всеми участницами проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-участница реалити "Дом-2", модель из Челябинска Ирина Науми пожаловалась на насилие на проекте. Так, по словам 23-летней девушки, ее силой удерживали на шоу, а при попытке покинуть место съемок – избили.