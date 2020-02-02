Бывший советник Зеленского собрался в тур по России: в сети ажиотаж

Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского и известный врач-педиатр Евгений Комаровский едет в тур по городам России.

Соответствующая информация появилась в соцсети Instagram.

Евгений Комаровский telegraf.in.ua

Так, в частности, пользователь Ирина Духовникова опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором Комаровский объявляет о семинарах в Уфе, Новосибирске, Якутске, Иркутске и Екатеринбурге. Его выступления состоятся в апреле этого года.

"Здравствуйте. Это я – доктор Комаровский. В интервале с 12 по 21 апреля я буду в Уфе, Новосибирске, Якутске, Иркутске и Екатеринбурге. И в каждом городе у нас пройдет большой семинар, длительностью около четырех часов, где мы будем обсуждать самые острые, самые актуальные вопросы здоровья ребенка и, надеюсь, здоровья, благополучия, взаимоотношений его родителей. До встречи!", – говорит в видео Комаровский.

Примечательно, что афиши мероприятия появились на сайте Kassir.ru, а также сайте Радарио. Сообщается, что минимальная стоимость билетов – от 1000 рублей.

Евгений Комаровский едет в тур по городам РФ

Евгений Комаровский едет в тур по городам РФ

В соцсети россияне с восторгом отреагировали на тур украинского врача:

Как писал OBOZREVATEL, российские артисты Александр Серов и Валерий Сюткин, которые поддержали аннексию Крыма, собрались с сольными выступлениями в Киев. В связи с этим 40 народных депутатов из четырех фракций обратились в СБУ с просьбой запретить им въезд в страну.

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