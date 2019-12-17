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17 декабря • обновлено в 09:47
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"Бывший слюни пускает": похудевшая Лолита ошарашила фигурой в мини-платье

5.2т
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Российская певица Лолита Милявская вышла в свет в коротком красном платье, которое подчеркнуло похудевшую фигуру.

Снимком в эффектном наряде артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Лолита

Лолита

СтарХит

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Так, на фото Лолита позирует в облегающем мини-платье, оголив стройные ноги и тонкую талию. Наряд выгодно подчеркнул результаты похудения звезды.

Лолита

Лолита

Инстаграм

Поклонники не смогли пройти мимо эффектного кадра Лолиты и засыпали ее комплиментами.

Фанаты отмечают, что развод с Дмитрием Ивановым явно пошел певице на пользу – сейчас артистка выглядит просто шикарно и, кажется, даже моложе на несколько десятков лет.

"Какие ноги", "Круто похудела", "Самая шикарная женщина", "Огонь! Ноги это нечто", "Секси-бомбочка", – восхищались поклонники.

"Бывший слюни пускает": похудевшая Лолита ошарашила фигурой в мини-платье
"Бывший слюни пускает": похудевшая Лолита ошарашила фигурой в мини-платье
"Бывший слюни пускает": похудевшая Лолита ошарашила фигурой в мини-платье
"Бывший слюни пускает": похудевшая Лолита ошарашила фигурой в мини-платье
"Бывший слюни пускает": похудевшая Лолита ошарашила фигурой в мини-платье
"Бывший слюни пускает": похудевшая Лолита ошарашила фигурой в мини-платье
"Бывший слюни пускает": похудевшая Лолита ошарашила фигурой в мини-платье
"Бывший слюни пускает": похудевшая Лолита ошарашила фигурой в мини-платье
"Бывший слюни пускает": похудевшая Лолита ошарашила фигурой в мини-платье

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская певица Лолита Милявская удивила поклонников, показав пышную грудь в белье.

Звезда обнародовала на своей странице в Instagram видео, на котором перед камерой сидит без одежды и наносит косметическое средство на лицо.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Лолита Милявская
Место
Россия
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