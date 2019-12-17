"Бывший слюни пускает": похудевшая Лолита ошарашила фигурой в мини-платье

Российская певица Лолита Милявская вышла в свет в коротком красном платье, которое подчеркнуло похудевшую фигуру.

Снимком в эффектном наряде артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Лолита СтарХит

Так, на фото Лолита позирует в облегающем мини-платье, оголив стройные ноги и тонкую талию. Наряд выгодно подчеркнул результаты похудения звезды.

Лолита Инстаграм

Поклонники не смогли пройти мимо эффектного кадра Лолиты и засыпали ее комплиментами.

Фанаты отмечают, что развод с Дмитрием Ивановым явно пошел певице на пользу – сейчас артистка выглядит просто шикарно и, кажется, даже моложе на несколько десятков лет.

"Какие ноги", "Круто похудела", "Самая шикарная женщина", "Огонь! Ноги – это нечто", "Секси-бомбочка", – восхищались поклонники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская певица Лолита Милявская удивила поклонников, показав пышную грудь в белье.

Звезда обнародовала на своей странице в Instagram видео, на котором перед камерой сидит без одежды и наносит косметическое средство на лицо.

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