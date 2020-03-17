Бывший муж Заворотнюк закрутил роман с ее двойником: как выглядит девушка

Российский актер и бывший муж актрисы Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов закрутил роман с двойником "прекрасной няни". Виктория Ворожбит оказалась очень похожа на бывшую возлюбленную артиста.

О романе сообщили в Telegram-канале "НеМалахов".

Telegram-канал "НеМалахов"

"Вобщем, была на виду, поэтому все во Владивостоке знают, что от мужа она сбегала не раз и не два. И вот теперь сбежала к Жигунову, делает с ним какой-то фестиваль на Сахалине, отмывая бюджетные бабки. Какая пара! Жигунов - ни много ни мало, президент фестиваля, дама сердца - директор. И все у них чудненько, ладненько, совет да любовь", - говорится в сообщении.

Telegram-канал "НеМалахов"

Telegram-канал "НеМалахов"

Telegram-канал "НеМалахов"

Telegram-канал "НеМалахов"

Telegram-канал "НеМалахов"

Как ранее писал OBOZREVATEL, муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке, Петр Чернышев нашел новую партнершу на льду.

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