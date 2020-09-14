Бывший муж Заворотнюк избивал актрису и изменял с няней их детей – СМИ
Второй супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк, бизнесмен Дмитрий Стрюков, якобы неоднократно поднимал руку на артистку, а также на их дочь Анну.
Об этом шла речь в эфире программы "Основано на реальных событиях" на телеканале НТВ. По словам инсайдеров, все началось после того, как Анастасия бросила карьеру актрисы и переехала с мужем и дочкой в США. Там она пыталась заняться недвижимостью, однако вскоре отношения супругов начали портиться из-за этого. Стрюков стал запрещать актрисе работать, избивал ее и запирал дома (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Настя очень закрытый человек. Узнавая такие подробности, становится очень страшно, сколько ей пришлось пережить. Она жила в чужой стране с тираном, который бил ее и своего собственного ребенка. Просто бедная Настя", – рассказала коллега Заворотнюк Лия Волянская.
Вскоре, по информации инсайдеров, Заворотнюк все же решилась на развод с мужем, однако узнала, что ждет второго ребенка, поэтому продолжила жить с избранником. Стрюков, чтобы помочь возлюбленной воспитывать двоих наследников, нанял няню с Украины, которая впоследствии стала его любовницей.
"Дмитрий достаточно много времени проводил дома, а Настя была вся в бизнесе. Придя как-то домой, она обнаружила, что ее супруг спит с няней. Произошла драка. Няню выгнали. А через некоторое время Заворотнюк развелась во второй раз", – говориться в программе.
Отметим, что Анастасия Заворотнюк трижды была замужем. В первый раз она оформила отношения с бизнесменом Олафом Шварцкопфом, когда была еще очень молода. Их брак продлился около года. После этого актриса вышла замуж за Стрюкова, у них родились двое детей — дочь Анна и сын Майкл. На данный момент актриса в браке с фигуристом Петром Чернышовым, они воспитывают дочь Милу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
осенью 2019 года в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети рассказывали, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Спустя несколько дней стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно, ей сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
Весной 2020 года актрису выписали из клиники и она якобы продолжила терапию дома.