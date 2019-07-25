Бывший муж Собчак впервые вышел в свет со своей новой девушкой

Бывший муж скандальной российской телеведущей Ксении Собчак, режиссер Максим Виторган впервые официально вышел в свет со своей новой девушкой актрисой Нино Нинидзе.

Артисты посетили российскую премьеру картины "Give Me Liberty" в институте "Стрелка", пишет "СтарХит".

Нино Нинидзе и Максим Виторган spletnik.ru

По словам очевидцев, актеры вели себя очень скромно и старались не привлекать внимания зрителей. Кроме того, оба сторонились камер.

Отметим, что ранее пара засветилась на совместном отдыхе в Одессе.

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