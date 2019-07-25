Бывший муж Собчак впервые вышел в свет со своей новой девушкой

Бывший муж скандальной российской телеведущей Ксении Собчак, режиссер Максим Виторган впервые официально вышел в свет со своей новой девушкой актрисой Нино Нинидзе.
Артисты посетили российскую премьеру картины "Give Me Liberty" в институте "Стрелка", пишет "СтарХит".
Нино Нинидзе и Максим Виторган
spletnik.ru
По словам очевидцев, актеры вели себя очень скромно и старались не привлекать внимания зрителей. Кроме того, оба сторонились камер.
Отметим, что ранее пара засветилась на совместном отдыхе в Одессе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган официально расстались в марте 2019 года.
Уже в апреле счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой.
Позже ему приписали отношения с артисткой Агнией Кузнецовой.
Также Собчак и Виторган пересеклись на светском мероприятии на Кипре, вызвав подозрения, будто они снова вместе.
В ответ на это Богомолов показал интригующий кадр с Собчак, подчеркнув, что это "ответ бывшему".
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