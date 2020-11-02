Бывший муж Лорак засветился на домашнем видео своей новой пассии: в сети их назвали "парой года"

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу засветился на видео у своей новой избранницы.

Так, визажистка из Киева по имени Лилия показала на кадрах, как Налчаджиоглу готовит завтрак на их кухне утром после вечеринки в честь Хэллоуина. Видео опубликовано в Stories на личной странице девушки в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Также Лилия показала их снимки в праздничных костюмах. На видео Мурат нарядился в черную шляпу и большие темные очки. Вместе с влюбленной парой также находились их друзья. Сама девушка также мелькнула в кадре.

Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей. Instagram _l_i_l_i_a_

Подписчики новой избранницы бывшего мужа Лорак в комментариях назвали их "парой года" и отметили. что влюбленные очень красиво смотрятся вместе.

Подписчики расхвалили пару. Instagram _l_i_l_i_a_

Подписчики расхвалили пару. Instagram _l_i_l_i_a_

Подписчики расхвалили пару. Instagram _l_i_l_i_a_

О романе Лилии и Мурата стало известно в июне 2020 года, когда Налчаджиоглу опубликовал их совместные фото с вечеринки в честь его 43-летия. Пара сперва не комментировала свои отношения, однако позже они начали вместе появляться на публике и делиться романтическими снимками в социальных сетях.

Как ранее писал OBOZREVATEL: