Бывший муж Лорак улетел из Украины с новой возлюбленной. Фото

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу улетел на отдых в Турцию в компании новой возлюбленной Лилии.

Так, в своих Instagram-сторис девушка показала, как они вместе с Муратом заходят в киевский аэропорт "Борисполь". Следующее фото Лилия уже опубликовала с Турции. На нем она позировала на фоне туристического района страны – Каппадокия.

"Навстречу новым приключениям", – прокомментировала публикацию она.

Мурат Налчаджиоглу Instagram _l_i_l_i_a_

Новая возлюбленная Налчаджиоглу Лилия Instagram _l_i_l_i_a_

Напомним, что о романе Лилии и Мурата стало известно в июне 2020 года, когда Налчаджиоглу опубликовал их совместные фото с вечеринки в честь его 43-летия. Пара сперва не комментировала свои отношения, однако позже они начали вместе появляться на публике и делиться романтическими снимками в соцсетях. К слову, новая избранница Мурата работает визажистом и проживает в Киеве.

Мурат Налчаджиоглу c новой избранницей Instagram _l_i_l_i_a_

Новая возлюбленная Налчаджиоглу Лилия Instagram _l_i_l_i_a_

Новая возлюбленная Налчаджиоглу Лилия Instagram _l_i_l_i_a_

Как ранее писал OBOZREVATEL: